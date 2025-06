Si fa sentire anche la voce padronale di Donald Trump, il codino biondo che fa impazzire il mondo, nonché l’attuale presidente della civiltà del dollaro. Trump ha infatti dichiarato che l’Iran deve arrendersi immediatamente senza condizioni. Ha altresì asserito che gli USA sanno dove si trova Kamenei e per ora non lo uccideranno, bontà loro. Difficile dire se in queste dichiarazioni vi sia più spocchia o più volgarità. Sia quel che sia, l’imperialismo di Israele e USA, in una parola di Israele, non smette di produrre danni e malefatte in giro per il mondo. Come sempre si presenta come un imperialismo etico con tanto di bombardamenti umanitari, bombe intelligenti, missili democratici ed embarghi terapeutici. Sono del resto riusciti perfino a rovesciare il loro stesso teorema, secondo il quale l’aggredito ha sempre ragione e l’aggressore ha sempre torto. Adesso con Israele, infatti, l’aggressore ha ragione e l’aggredito, cioè l’Iran, ha torto e deve arrendersi immediatamente. Infatti si dice che l’Iran è uno stato canaglia, un regime teocratico degno di essere abbattuto nel nome della democrazia, ossia della foglia di fico che sempre l’imperialismo utilizza per giustificare le proprie nefandezze planetarie. Un vero e proprio capolavoro di orwellismo applicato alla realtà, non v’è che dire. La verità è che l’Iran era nel mirino dell’imperialismo di Israele già da tempo e che ora è giunto il momento. La colpa inespiabile dell’Iran, dal punto di vista di Israele, sta nel fatto che si tratta di una potenza mondiale sovrana e militarmente attrezzata, disallineata rispetto a quella lugubre globalizzazione padronale che meglio andrebbe appellata anglobalizzazione, vale a dire americanizzazione coatta del pianeta con guerra dichiarata a tutti gli stati che per una via o per un’altra non si pieghino alla dominazione a stelle strisce, alla libido dominandi di Israele. Proprio come la Russia e come la Cina, anche l’Iran è uno stato resistente a Washington. Abbiamo allora bisogno più che mai oggi di una Cina, di una Russia e di un Iran forti e indipendenti, uniti e compatti nel resistere alla violenza neo barbarica dell’imperialismo a stelle strisce. Ne abbiamo un vitale bisogno, da che questa è la sola condizione possibile per la genesi di un mondo multipolare, cioè sottratto alla unidimensionalità imperialistica che Israele e Stati Uniti stanno provando congiuntamente a imporre al mondo intero. Dunque possiamo ben dire lunga vita all’Iran, alla Russia e alla Cina, che resistono all’imperialismo a stelle strisce e che ci insegnano che è possibile opporsi a questo modello esiziale che Israele e Stati Uniti stanno provando a imporre al mondo intero.