Il Presidente USA Donald Trump ha risposto senza peli sulla lingua sulla violata tregua tra Iran e Israele.

Trump annuncia la tregua: “Complimenti mondo, è il momento della pace!”. Lo scrive sui suoi profili social, ma bastano poche ore per rimettere tutto in discussione. Israele accusa l’Iran di aver inviato missili durante il cessate il fuoco. Teheran accusa a sua volta. “Hanno violato entrambi la tregua“, conferma il Presidente degli Stati Uniti ai microfoni dei giornalisti prima di partire per il summit NATO imminente. Risponde visibilmente irritato dalla situazione, che aveva inaspettatamente visto l’arrivo di una tregua in Medio Oriente. “Non sono contento di Israele, e neanche dell’Iran. Quando dico: ‘Hey, hai 12 ore’, non te ne esci nella prima ora e lasci cadere tutto quello che hai su di loro. Sapete una cosa? Fondamentalmente abbiamo due Paesi che combattono da così tanto tempo e così duramente che non sanno cosa c*zzo stanno facendo“.