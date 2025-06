Notizia bomba che mette in crisi tutti gli appassionati di ciclismo, che non vedevano l’ora di assistere al Tour più combattuto di sempre.

Il 5 luglio è un data che gli appassionati di ciclismo hanno bene in mente, visto che sabato prossimo prenderà il via il Tour de France, la grande classica a tappe per antonomasia, il giro più atteso dell’anno sia dai protagonisti che dai tifosi di tutto il mondo.

Si prospetta da tempo un Tour di assoluto livello, vista la presenza di numerosissimi ciclisti di spessore, tutti pronti a darsi battaglia fino al traguardo degli Champs-Elysées del prossimo 27 luglio. Il favorito, almeno secondo intenditori e scommettitori, resta Tadej Pogacar, vero e proprio cannibale del ciclismo attuale. Ma non mancano gli sfidanti.

C’è chi punta su un ritorno in auge di Jonas Vingegaard, il danese che ha già due vittorie alla Grande Boucle nel suo recente passato, visto che il ciclista della Visma è considerato il migliore nelle corse a tappe. Oppure occhi puntati su altri fuoriclasse del momento, come Evenpoel, Roglic e persino Almeida.

Ma nelle ultime ore è giunta una notizia che non farà piacere agli appassionati: il Tour de France 2025 perde un grande protagonista. Forfait dell’ultima ora che renderà un tantino più povera la competizione su strada.

Carapaz, niente Tour de France: un’infezione mette k.o. il ciclista ecuadoriano

Infatti Richard Carapaz non prenderà parte alla Grande Boucle di quest’anno. Sembrava che l’ecuadoriano, tra i ciclisti più esperti e vincenti del ciclismo negli ultimi quindici anni, potesse essere uno dei protagonisti alla competizione. Invece non sarà così.

Il classe ’93, in forza al team EF Education-EasyPost, si è dovuto arrendere ad una dolorosa infezione gastrointestinale che lo ha colpito mentre si allenava in Ecuador. Febbre alta, dolori e problemi intestinali e stato di malessere generale per Carapaz, a cui è stato sconsigliato di viaggiare e dunque di prendere parte tra meno di una settimana al Tour.

Un grande rammarico per la sua squadra, come espresso dal team manager della EF Education, Jonathan Vaughters: “Siamo tutti molto dispiaciuti per Richard perché è uscito dal Giro in ottima forma e stava raggiungendo i migliori risultati della sua carriera in questi allenamenti“.

Carapaz aveva concluso infatti il Giro d’Italia a maggio scorso con un onorevole terzo posto finale. Il sudamericano, scalatore di alto livello soprannominato El Jaguar de Tulcán, ha vinto la medaglia d’oro in linea ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. Il suo miglior risultato al Tour de France resta il terzo posto nell’edizione 2021.