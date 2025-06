Tamberi lascia i tifosi a bocca aperta, gesto eclatante in diretta

La scelta di Gianmarco Tamberi chiama in appello i propri tifosi. Un’iniziativa quasi rivoluzionaria che nessuno si aspettava.

Oggi 1 giugno Gianmarco Tamberi festeggia i suoi 33 anni. Un’età sicuramente non più giovanissima per un atleta, ma che non gli impedisce assolutamente di essere ancora competitivo e di tenersi in forma per i prossimi appuntamenti nell’atletica leggera internazionale.

Il fuoriclasse del salto in alto, medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2020, ha vissuto però un’annata lontano dai palcoscenici più importanti. Gimbo si è voluto fermare dopo la Diamond League dello scorso anno, prendendosi un periodo di pausa sia per valutare come proseguire la sua avventura sportiva, sia per curare alcuni problemi fisico-muscolari che lo attanagliavano da tempo.

In particolar modo Tamberi soffriva di dolori al ginocchio continui. Per questo motivo l’altista nativo di Civitanova Marche ha ammesso di essersi concentrato più sugli esercizi di fisioterapia e di recupero muscolare piuttosto che sulle prestazioni nel salto. L’obiettivo resta l’Olimpiade 2028 di Los Angeles, ma fervono anche gli impegni ormai prossimi a cui Tamberi potrebbe comunque partecipare, anche se non al 100% della condizione.

Rivoluzionario Tamberi: sondaggio su Instagram per decidere se partecipare al Golden Gala

Tamberi è sempre stato un personaggio sopra le righe, bizzarro e spiritoso. Sulla falsa riga di questo carattere estroverso, l’altista marchigiano si è lanciato in un’ultima trovata tramite social. Attraverso un reel di Instagram ha lanciato un sondaggio tra i propri tifosi.

L’idea è quella di far decidere ai suoi supporter se partecipare o meno al Goldan Gala, l’appuntamento di atletica leggera che si svolgerà allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 6 giugno.

Il messaggio social è chiaro: “La condizione fisica e tecnica è non può essere chiaramente quella dei grandi appuntamenti, ma la voglia di sentire il vostro tifo è un qualcosa di indescrivibile. Ho deciso quindi di lasciare a voi la decisione riguardo la mia partecipazione al Golden Gala. Il dubbio ora è solamente decider se saltare venerdì prossimo in allenamento o a Roma allo stadio Olimpico!”

Dunque parola ai tifosi ed ai followers di Tamberi. Saranno loro, commentando sotto il post pubblicato di Instagram, a decretare se Gimbo dovrà saltare al Golden Gala di fronte al pubblico di Roma oppure se continuare ad allenarsi per ritrovare ancora una forma migliore.

“La decisione è vostra, lunedi alle 18.00, questo sondaggio verrà letto dagli organizzatori del Golden Gala che ufficializzeranno o meno la mia presenza!” – ha confermato l’atleta, che dunque appare sempre più vicino e possibilista ad un ritorno in gara già la prossima settimana.