Buone notizie in vista del prossimo Tour de France per uno dei ciclisti maggiormente in vista, il danese Jonas Vingegaard.

Il Tour de France edizione 2025 comincerà a breve, con la partenza dalla città di Lille il prossimo 5 luglio. Una corsa a tappe, la più attesa della stagione sportiva, che sicuramente regalerà emozioni e colpi di scena, vista la presenza dei migliori atleti del mondo delle due ruote, pronti a tutto pur di partecipare alla Grande Boucle.

Secondo gli esperti di ciclismo, questo Tour potrebbe vedere lo scontro epico per il successo finale tra i due migliori protagonisti del momento. Da un lato Tadej Pogacar, campione in carica di origine slovena, considerato un vero e proprio fuoriclasse su ogni percorso. Dall’altro invece Jonas Vingeegard, altro grande campione che nel palmarès personale vanta due trionfi al Tour de France.

Entrambi hanno saltato la partecipazione al Giro d’Italia proprio per preparare al meglio l’appuntamento in terra francese, per dare vita ad un duello che sicuramente farà impazzire di adrenalina e curiosità tutti gli appassionati. Intanto in queste ore si stanno stabilendo i roaster definitivi dei vari team presenti al Tour.

Completata la squadra di Vingeegard: anche un italiano a disposizione del campione danese

La squadra Visma | Lease a Bike ha annunciato ufficialmente la composizione del team in vista del Tour de France 2025. Si tratta di una vera e propria corazzata, considerata da molti la squadra da battere visto il grande prestigio dei ciclisti in gara.

Oltre a Vingegaard, che ovviamente fungerà da leader del team e da ciclista di punta, sarà presente anche un italiano. La Visma ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni, con la chiamata ad Edoardo Affini. Si tratta del ciclista mantovano, classe ’96, specializzato nelle cronometro e con un curriculum di tutto rispetto.

Per Affini si tratta della prima partecipazione al Tour de France in carriera, dopo aver preso parte in passato a numerose edizioni del Giro d’Italia e della Vuelta di Spagna. Gli ultimi successi dell’azzurro risalgono allo scorso anno, agli Europei di ciclismo su strada a Limburgo, dove ha conquistato la medaglia d’oro sia alla cronometro che alla staffetta.

Affini, che sostituirà l’infortunato Laporte, torna in pista dunque dopo la recente partecipazione al Giro, proprio come Simon Yates e Wout Van Aert, anche loro facenti parte del team olandese. La Visma | Lease a Bike completerà il roaster per il Tour de France con Tiesj Benoot, Victor Campenaerts, Matteo Jorgenson e Sepp Kuss.