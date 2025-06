Strade chiuse al traffico e bus deviati, segnatevi questa data: Roma si ferma

In questa data molte strade saranno chiuse al traffico e i bus deviati a Roma. Ecco il motivo e le informazioni per la mobilità.

Muoversi a Roma, specie ora che arriva l’estate, è sempre un’impresa. Sono tante le auto che circolano, di persone che vanno al lavoro ma anche di turisti. Per di più ci si mettono anche tanti eventi che possono cambiare la mobilità.

Ad esempio ci sarà una data da segnare sul calendario per tutti coloro che abitano a Roma ma anche per i turisti che si troveranno nella Capitale. Infatti in questo giorno le strade saranno chiuse al traffico e i bus deviati. Ecco perché e come muoversi agevolmente nella città eterna.

La data in cui le strade saranno chiuse al traffico e i bus deviati a Roma

I cittadini romani e chi si troverà nella Capitale in questa data dovrebbe prestare attenzione alle informazioni sulla viabilità, perché molte strade saranno chiuse al traffico e i bus deviati.

A Roma infatti sabato 7 giugno dalle 21 ci sarà il concerto di Gazzelle al Circo Massimo. In previsione di questo evento, a cui parteciperanno circa 45 mila persone, saranno chiuse diverse strade già a partire da venerdì e molti bus saranno deviati o subiranno delle limitazioni. In particolare la prima chiusura ci sarà su via dei Cerchi, nel tratto che va da piazza di Porta Capena a via dell’Ara Massima di Ercole, a partire dalle 14 di venerdì 6 giugno.

Sempre venerdì, a partire dalle 20.30, verranno chiuse poi via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole, lungotevere Aventino/Santa Maria in Cosmedin. Un’altra strada verrà poi chiusa direttamente sabato 7 giugno a partire dalle 18, vale a dire via di San Gregorio.

Oltre alle strade chiuse a Roma, per il concerto di Gazzelle saranno deviati o previste limitazioni per i bus, in particolare per 18 linee, vale a dire: 30, 44, 75, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 628, 715, 716, 781, C3, n716, nMC e nME. Nell’area sono anche previsti divieti di sosta e, dalle 22 di sabato, su richiesta della Questura, la chiusura della fermata metro di Circo Massimo.

Insomma, in previsione di questo grande concerto, che attirerà persone non solo di Roma ma anche di fuori, occorre prestare attenzione a queste informazioni sulla mobilità per muoversi più agevolmente fra le strade e con i mezzi della città eterna.