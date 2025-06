Lavorare per 32 ore al mese e guadagnare uno stipendio da più di 10 mila euro sembra un sogno? Ma è la verità.

Tanti ragazzi e tante ragazze cercano un lavoro appagante e remunerativo ma spesso è difficile trovarlo, soprattutto di questi periodi in cui il mercato del lavoro è saturo. In realtà ci sono delle opportunità che tutti possono cogliere.

Ad esempio è possibile fare questo lavoro per 32 ore al mese e guadagnare uno stipendio di più di 10 mila euro. Sembra impossibile ma è la verità ed in tanti stanno già approfittando. Ecco di cosa si tratta.

Il lavoro con stipendio da 10 mila euro per 32 ore di lavoro al mese

Può sembrare incredibile lavorare per sole 32 ore al mese e percepire uno stipendio da 10 mila euro ma è la verità. Infatti bastano 8 ore a settimana per le 4 settimane mensili per potarsi a casa una remunerazione molto soddisfacente.

Ma come è possibile? Basta seguire l’esempio di Merel, una donna olandese che ha stravolto la sua vita dopo la fine della relazione con il suo fidanzato. Con lui aveva il progetto di andare a vivere in America Latina, poi sfumato quando la coppia è scoppiata. E così la donna ha dovuto reinventarsi. La prima cosa che ha fatto è stata vendere la casa in comproprietà con l’ex compagno ricavando la sua parte, di 100.000 euro circa.

Questi soldi, insieme ai risparmi messi da parte lavorando come interior designer, le hanno permesso di contare su un budget di 350.000 euro. La donna non ha voluto usare tutti questi soldi per comprare una casa: infatti ne ha acquistata una del valore di 500.000 euro con un mutuo e depositando un acconto di 50.000 euro. Nello stesso tempo ha comprato altre case, ad esempio con 30.000 euro si è aggiudicata l’intera proprietà della tiny house che aveva acquistato con l’ex fidanzato.

Con altri 70.000 euro ha comprato una seconda tiny house e in seguito anche un appartamento da 150.000 euro. All’abitazione ha destinato solamente altri 30.000 euro di ristrutturazione, in modo da poter utilizzare parte dell’immobile come Airbnb. In pratica Merel vive con le rendite degli immobili che ha in affitto e, con il tempo che le resta, può continuare a fare la interior designer freelance, che è comunque una sua grande passione.

Perciò gran parte dei soldi, oltre 10.000 euro al mese, le arrivano dagli affitti degli immobili che ha. Questa è un’attività che richiede poco tempo, circa 8 ore a settimane che, per le 4 settimane mensili, sono un totale di 32 ore al mese. Dunque questo deve insegnare a tanti giovani ad investire in maniera intelligente i propri risparmi, anche perché Merel investe almeno 650 euro al mese in Eft, metalli preziosi, criptovalute, azioni di società e fondi del mercato monetario.

In questo modo riesce ad ottenere un ritorno di circa il 6% dei propri investimenti. Dunque, chiunque sia alla ricerca di un lavoro remunerativo ma non troppo stancante può puntare sugli affitti: che siano brevi, per case vacanze o Airbnb poco importante perché l’esempio di questa donna olandese dimostra che è possibile fare tanti soldi con poche ore di lavoro al mese.