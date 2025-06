Stefano De Martino è uno dei conduttori Rai più amati del momento ma anche spesso al centro del gossip per le sue possibili “fiamme”. Ma ora pare che tutto sia finito.

Stefano De Martino è uno dei conduttori più amati in circolazione. Ogni sera tantissime persone si sintonizzano per seguire una nuova puntata di Affari Tuoi dove l’ex ballerino di Amici mostra il suo talento e la sua simpatia. Di lui viene apprezzata molto la sua umiltà: nonostante il successo, è rimasto con i piedi per terra. Oltre ai successi televisivi, però, l’amato conduttore Rai è sempre al centro del gossip.

Dopo la storia d’amore e il matrimonio con Belen Rodriguez, da cui ha avuto il piccolo Santiago, e i ripetuti tira e molla con lei, al ballerino e presentatore sono stati attribuiti diversi flirt. Di recente però è stato fugato ogni dubbio e sembra che tutto sia finito.

Tutto finito per Stefano De Martino

Da quando era un allievo nella scuola di Amici e poi un ballerino professionista nel talent condotto da Maria De Filippi ne ha fatta di strada Stefano De Martino: ora è uno dei conduttori più corteggiati e amati dal pubblico. E di lui si parla spesso nelle cronache rosa, attribuendogli flirt con varie donne con cui spesso è in compagnia.

Tuttavia di recente è stato fugato ogni dubbio su una sua presunta fiamma, vale a dire Angela Nasti. Sorella minore della influencer Chiara Nasti, sposata con il calciatore Mattia Zaccagni, Angela è nota al pubblico per aver partecipato nel 2019 a Uomini e Donne come tronista. Classe 1999, è anche lei una influencer molto seguita sui social dove posta scatti che sono molto apprezzati.

A lei sono stati attribuite varie storie d’amore e flirt, ad esempio con Kevin Bonifazi, Pierluigi Gollini, Riccardo Sottil e con Riccardo Scamacca. A proposito di quest’ultimo, si è recentemente sposato con la sua ex Flaminia Apolloni, preferendola proprio alla Nasti. Qualche tempo fa Angela era stata fotografata proprio in compagnia di Stefano De Martino e in molti avevano ipotizzato che fra i due ci fosse del tenero.

Se non fosse che qualche giorno fa Angela è stata paparazzata in compagnia con il calciatore belga del Napoli Cyril Ngonge in un noto locale di Ibiza e prima ancora sono stati visti insieme al concerto di Gigi D’Alessio a Napoli. Per molti i due sono solo amici mentre per altri si stanno frequentando. Certamente questo metterebbe fine alle voci di una possibile relazione con il conduttore di Affari Tuoi.