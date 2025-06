Stefano De Martino fa una rivelazione inattesa: è successo in diretta pochi giorni fa

Stefano De Martino, uno dei conduttori Rai più amati del momento, ha fatto una rivelazione inattesa pochi giorni fa. Ecco cosa ha detto.

Stefano De Martino è uno dei conduttori Rai più amati del momento: infatti ad Affari Tuoi è molto seguito da quanti amano la sua conduzione divertente e il suo modo di fare umile e simpatico. Partito come allievo di Amici, ne ha fatta di strada da quando era un ballerino nel programma condotto da Maria De Filippi.

Poi ha iniziato la sua carriera come conduttore su Rai Due al timone di Stasera tutto è possibile ed oggi c’è chi pensa che sarà l’erede di Carlo Conti al Festival di Sanremo fra qualche anno. Nonostante questo successo, Stefano De Martino è sempre rimasto con i piedi per terra, con la solita umiltà che lo contraddistingue. Di recente, poi, ha fatto una rivelazione inattesa che ha stupito molte persone.

La rivelazione inattesa di Stefano De Martino

Stefano De Martino, amato conduttore Rai di Affari Tuoi, ogni sera tiene incollati tanti spettatori che seguono le giocate dei concorrenti del famoso gioco dei pacchi. In questi giorni ha fatto una rivelazione inaspettata propio che riguarda il gioco che conduce.

Ospite al “Festival della Tv di Dogliani” ha parlato molto dell’esperienza alla conduzione di Affari Tuoi ed ha infatti svelato qual è stata la puntata che gli è piaciuta di più “almeno fino a ora“. Infatti ha svelato che c’è stato un giocatore e una partita che l’ha colpito di più. Le sue parole sono state: “La mia puntata preferita di questa edizione, almeno finora, è stata quella con il contadino molisano. Se voi mi chiedete cos’è Affari Tuoi, ecco per me è questo“.

Si tratta dell’episodio andato in onda il 19 maggio, in cui il concorrente Angelo Mariano, accompagnato dalla figlia Annamaria, è riuscito a vincere 200 mila euro. Le parole del conduttore a riguardo sono state: “C’è una persona che parte da casa, che fa un lavoro normale, si diverte, gioca con la figlia e riesce a tornare a casa con una grossa cifra e prima di andare via saluta la moglie, i nipoti, gli amici del bar e gli dice ‘ci vediamo domenica.”

Secondo il famoso conduttore, questo è proprio il senso di Affari Tuoi, vale a dire la normalità, al di là della possibilità di poter vincere una grande cifra. Queste parole ovviamente nascondono anche l’estrema umiltà che lui ha conservato. Anche lui, nonostante il grande successo, ha mantenuto la normalità.