Sta facendo discutere la notizia secondo cui una famosa catena di negozi chiuderà in Italia. Ecco di quale si tratta e il perché di questa scelta che lascia stupefatti i consumatori.

In Italia abbiamo negozi a cui i clienti sono affezionati: supermercati, negozi di abbigliamento o per la casa. Sono spesso brand di multinazionali che sono presenti in tutto il mondo e che hanno punti vendita anche in Italia. I consumatori sono fidelizzati e fanno la spesa o i propri acquisti qui magari da anni, quindi è una brutta notizia sapere che una famosa catena di negozi chiude in Italia.

I consumatori sono impietriti perché questa decisione cambierà le loro abitudini di acquisto ma dietro a questa scelta si nasconde una motivazione ben precisa. Ecco quale catena di negozi sta per chiudere e il perché.

La catena di negozi che sta per chiudere in Italia

I consumatori sono rimasti impietriti dalla notizia della imminente chiusura di una famosa catena di negozi in Italia: si tratta di Carrefour. In molti sono abituati a fare qui la spesa ma sembra che fra qualche tempo questi negozi non ci saranno più.

Secondo il settimanale tedesco Lebensmittel Zeitung, la multinazionale francese avrebbe avviato le trattative per cedere i supermercati attivi in Italia, in quanto ritenuta non più strategica. Ad essere interessati a questa acquisizione, sempre secondo il periodico, ci sarebbero aziende attive nella grande distribuzione organizzata come Lidl, Esselunga e Conad.

Già lo scorso novembre il Financial Times parlava di una possibile chiusura della famosa catena di negozi in Italia, ma anche in Belgio, Polonia e Romania. Inoltre negli ultimi mesi Carrefour ha abbandonata l’attività in Paesi del Vicino Oriente, come Giordania e Oman. La decisione potrebbe essere stata presa alla luce dei recenti dati negativi sulla produttività, sia sul mercato domestico sia su quello estero.

Secondo una rilevazione effettuata da Mediobanca, infatti, le vendite al metro quadro di Carrefour hanno toccato i 5.716 euro, 2.000 in meno rispetto alla media nazionale (7.770). Sempre secondo questo report, in 4 anni Carrefour Italia ha avuto perdite pari a 874,2 milioni. Anche il 2024 si è chiuso con una perdita, vale a dire con ricavi totali a 4,18 miliardi, in calo del 2,6% a parità di perimetro.

Per questo pare che la chiusura di questa famosa catena sia vicina e così la cessione dei punti vendita. Tuttavia il Sole 24 Ore non conferma né smentisce una possibile trattativa in corso. Intanto Carrefour Italia ha già avviato la cessione di alcuni punti vendita ad imprenditori affiliati con la formula del franchising, come ad esempio al gruppo VèGè, che a fine mese aprirà un nuovo store a Calenzano (Firenze) negli spazi un tempo occupati da Carrefour.

L’amministratore delegato di Carrefour, Alexandre Bompard, conferma le manovre per vincere la crisi: “Ci sono attività o filiali per le quali decideremo di venderle o di unire le forze. Saremo molto attivi nei prossimi mesi”. A questo proposito Carrefour potrebbe potenziare le proprie filiali in Brasile.