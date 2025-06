Le ultime dichiarazioni di Lewis Hamilton sono a dir poco sorprendenti: un annuncio che neanche i suoi tifosi più fedeli si aspettavano.

L’avventura di Lewis Hamilton in Ferrari era cominciata con una vagonata di entusiasmo in arrivo da tutti gli appassionati della Rossa e dagli addetti ai lavori. Vedere un pilota così iconico e vincente in sella alla monoposto del Cavallino rappresentava un salto di qualità, un’opportunità enorme per tornare a trionfare.

Purtroppo la frenesia iniziale non ha automaticamente consentito ad Hamilton di convincere anche in pista. Sembra proprio che il feeling tra il 7 volte campione del mondo di Formula 1 e la Ferrari non sia così idilliaco. Anzi, i risultati fanno intendere come Lewis stia attraversando un periodo ancora più delicato del previsto.

Basti pensare allo sfogo di Hamilton dopo l’ultimo GP corso in Spagna; al termine della gara, che lo ha visto chiudere al sesto posto, l’inglese ha risposto in maniera stizzita ai cronisti, facendo intendere di non essere per nulla soddisfatto sia della sua monoposto, sia delle strategie imposte dai box.

Hamilton furioso con la Ferrari? Tutt’altro, è ribadisce il feeling con il team principal

Qualcuno ha anche fatto intendere che vi fosse un po’ di maretta interna tra Lewis Hamilton e Frederic Vasseur, il team principal Ferrari, proprio per via delle recenti strategie di gara scelte dal francese. In particolare Vasseur è ‘accusato’ di favorire l’altro ferrarista Charles Leclerc e di considerare Hamilton solo un gregario di lusso.

Niente di più lontano dalla realtà. Infatti, a fare chiarezza dopo le recenti voci di dissidi interni, è intervenuto lo stesso Hamilton. Il britannico, interpellato dai cronisti prima delle prove libere a Montreal, ha chiarito come il rapporto con Vasseur sia assolutamente positivo.

“Ho letto di Vasseur messo in discussione dai giornali. Non è bello leggere certe storie. Innanzitutto io adoro lavorare con Fred e sono alla Ferrari grazie a lui. Io voglio che resti qui, penso sia la persona giusta per portarci al vertice. Non c’è nessuna discussione sulla sua posizione, io personalmente non appoggerei mai la sua sostituzione”.

Dunque il rapporto tra il pilota di Stevenage ed il team principal non è affatto in discussione, anzi, sembrerebbe che tra Hamilton e Vasseur vi sia una stima reciproca molto forte e stabile. Ma ciò basterà per risollevare le sorti della Ferrari e la classifica di Lewis?

Al momento Hamilton è al 6° posto nella graduatoria piloti, con solo 71 punti conquistati. A parte la vittoria nella Sprint Race di Miami, la stagione dell’ex Mercedes è piuttosto anonima e sotto le aspettative. La speranza è che già dal GP del Canada di questo weekend si possa tornare ad ammirare la qualità e la leadership in pista dell’inglese.