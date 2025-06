Annuncio di Jannik Sinner, che ha deciso di fermarsi dopo la battaglia estenuante nella finalissima del Roland Garros: cambiano i suoi piani?

Molti appassionati ed addetti ai lavori del mondo del tennis hanno fatto intendere come Jannik Sinner difficilmente potrà cancellare in maniera rapida la finale del Roland Garros ed il suo andamento a dir poco folle. Un match che ha già fatto storia, durato più di 5 ore, ma che purtroppo non ha sorriso al fuoriclasse italiano.

Sinner infatti ha avuto la peggio contro il suo rivale numero uno del momento, quel Carlos Alcaraz che nei tornei di primavera/estate si presenta sempre tirato a lucido, esaltandosi sulla terra rossa di Parigi. Un incontro vinto per tre set a due dallo spagnolo, che ha lasciato un forte amaro in bocca a Jannik, reo di non aver chiuso la pratica a suo favore quando ne ha avuto occasione.

Una batosta difficile da digerire, anche se in passato Sinner ha dimostrato sempre un carattere freddo e allo stesso tempo reattivo, rimettendosi presto in carreggiata e superando momenti difficili con grande personalità. Basti pensare allo stop forzato per squalifica, dovuto al caso Clostebol, che avrebbe potuto atterrire profondamente chiunque. Invece Sinner ha lavorato duramente e si è ripresentato tirato a lucido dopo i 3 mesi di stop.

Sinner dice stop: relax casalingo prima dei tornei sull’erba

Dopo la suddetta finale ed il grande sforzo fisico-atletico profuso, Jannik Sinner si ferma. O meglio ha deciso di prendersi questi ultimi giorni, una volta tornato da Parigi, per del sano relax casalingo e familiare. Impossibile per lui pensare di riprendere subito la racchetta in mano, bensì era importante staccare totalmente per una settimana.

Sinner si è immerso nella sua Val Pusteria, la splendida zona dell’Alto Adige dove è nato e cresciuto ed è ancora pieno di affetti sinceri. “Ho passato qualche giorno con gli amici e i miei familiari, con la gente che mi vuole bene e con cui sono tranquillo – ha ammesso Sinner a Sky Sport-. Mi sono rilassato con momenti semplici, giocando a ping pong e facendo una grigliata in famiglia. La normalità è quello che mi serve per recuperare, tra gente che mi vuole bene”.

Uno stop che però è durato molto poco, perché già dalla prossima settimana Jannik volerà ad Halle, località tedesca dove si disputa il torneo ATP 500 sull’erba, un appuntamento che Sinner ed il suo staff hanno deciso di non mancare, anche come preparazione ideale per il tanto atteso evento di Wimbledon a luglio. In Germania Sinner non incrocerà Alcaraz (che giocherà invece al Queen’s), ma potrebbe trovare sulla sua strada tennisti di alto livello come Zverev, Medvedev e Rublev.