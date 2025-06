Sinner senza rivali, non c’è scampo per Djokovic: tutto deciso al Roland Garros

Arrivano le prime indicazioni dagli esperti riguardo la semifinale del Roland Garros di oggi tra Jannik Sinner e Novak Djokovic.

Fasi finali davvero emozionanti quelli del Roland Garros, il torneo del Grande Slam che si sta disputando in questi giorni sulla terra rossa di Parigi. Oggi, venerdì 6 giugno, è il giorno delle due semifinali che consegneranno agli appassionati i qualificati all’atto finale di domenica prossima.

Il match più atteso è quello tra Jannik Sinner, numero uno al mondo attuale, e Novak Djokovic, vera e propria leggenda vivente del tennis. Un match tra generazioni differenti, che sicuramente sarà spettacolare e ricco di colpi di scena, vista la fame e la voglia di vincere di entrambi questi fuoriclasse.

Questa semifinale comincerà non prima delle ore 19:00 di questa sera a Parigi. Djokovic è un po’ la sorpresa di questa edizione del Roland Garros, visto che è tornato in piena forma in tempo per l’appuntamento dopo un periodo di magra e di pochi successi. Sinner invece sembra aver ritrovato la forma ideale dopo i tre mesi di squalifica per la vicenda Clostebol.

Semifinale Roland Garros, i pronostici sono tutti per Jannik Sinner

Un duello che teoricamente potrebbe essere alla pari quello tra Sinner e Djokovic, nonostante l’ampia differenza di età anagrafica. L’altoatesino infatti è un classe 2001 mentre Nole poche settimane fa ha compiuto 38 anni. Dati che però in campo potrebbero annullarsi, dove conteranno di più l’agonismo e la condizione atletica.

Intanto i bookmakers non hanno dubbi sul favorito di questo match. Jannik Sinner viene considerato ampiamente in vantaggio dal punto di vista dei pronostici rispetto al rivale Djokovic. I principali siti di scommesse sembrano non avere dubbi sull’esito della semifinale.

La vittoria di Sinner questa sera è quotata 1.23 su Gazzabet, 1.22 su Netbet e 1.21 su Goldbet. Al contrario un successo del serbo viene proposto a 3.40 sia su NetBet che Goldbet e a 3.28 su Gazzabet.

Insomma, il tennista azzurro sembrerebbe avere molte più chance dell’esperto Djokovic, anche se la ritrovata forma dell’ex numero 1 al mondo potrebbe rendere l’incontro molto più complesso ed avvincente.

Il bilancio dei precedenti tra Sinner e Djokovic ad oggi è in parità: 4 vittorie dell’italiano contro le 4 del serbo. Dopo il trionfo di Nole alle ATP Finals del 2023 contro Jannik, quest’ultimo ha avuto la meglio del veterano per tre volte consecutive. L’ultimo incrocio ufficiale risale alla finale del Master 1000 di Shanghai lo scorso anno, dove Sinner si impose per due set a zero.