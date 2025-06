Sinner-Alcaraz, è ufficiale: stravolto tutto al Roland Garros

Arriva la decisione che cambia tutto a poche ore dalla finalissima del Roland Garros tra l’azzurro Sinner e lo spagnolo Alcaraz.

Dopo settimane di gare intense e di duelli emozionanti sulla terra rossa, quest’oggi si concluderà l’edizione 2025 del Roland Garros. Uno degli eventi più prestigiosi della stagione di tennis, visto che si tratta di uno dei quattro tornei del Grande Slam, capace di assegnare ben 2.000 punti al vincitore.

Come da pronostico, a sfidarsi per la vittoria nel torneo alle porte di Parigi saranno i due migliori tennisti del momento: Jannik Sinner da una parte e Carlos Alcaraz dall’altra. Difficile fare una previsione sull’esito della finale, anche se c’è da tener conto del momento magico del fuoriclasse spagnolo, senza dimenticare i tre mesi di stop per squalifica dell’azzurro.

Alle ore 15:00 in punto i due rivali scenderanno sul Court Philippe Chartier per dare vita ad una finale attesissima e senza dubbio combattuta. Come per tutte le altre sfide del Roland Garros, la vittoria si decreterà al meglio dei cinque set, vale a dire che servirà vincere almeno tre set su cinque per portarsi a casa il trofeo.

Sorpresa per i tifosi italiani: la finale del Roland Garros è visibile in chiaro

A poche ore dalla finalissima arriva una notizia che farà piacere a tutti i fan di Jannik Sinner ed ai tifosi italiani in generale. Infatti, dopo tante polemiche a riguardo, è stata presa la decisione di trasmettere il match conclusivo del Roland Garros in chiaro.

Il gruppo Warner Bros, che detiene i diritti del torneo parigino, ha scelto di mandare la finale Sinner-Alcaraz in chiaro sul canale Nove. L’ufficialità è arrivata dopo la consultazione, dall’esito positivo, con tutti i broadcaster che contengono il canale Eurosport a pagamento nelle loro piattaforme, ovvero Dazn, Sky, Tim e Amazon.

La richiesta accorata del presidente FITP Angelo Binaghi è stata dunque accolta, anche se parzialmente, poiché il numero uno del tennis italiano avrebbe voluto vedere in chiaro tutte le fasi conclusive del Roland Garros. Ma i tifosi saranno comunque felici di poter assistere senza pagare cifre extra ad un duello così atteso.

In Italia non c’è ancora una normativa che consente automaticamente la trasmissione in chiaro degli eventi sportivi riguardanti squadre o singoli atleti italiani. Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha preparato un elenco di eventi tennistici da far fruire senza il passaggio attraverso pay-tv, ma il Comitato di controllo della Commissione Europea (a cui spetta l’ultima parola) deve ancora dare il via libera. In attesa di novità, godiamoci la sfida Sinner-Alcaraz comodamente dai nostri divani di casa.