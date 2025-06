Ormai non c’è più nessun dubbio. Gli organizzatori di Wimbledon hanno preso questa decisione per quanto riguarda i due migliori tennisti in circolazione.

Il duello che sta appassionando tutto il mondo del tennis si rinnoverà ben presto. Ovvero quello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due migliori giocatori del circuito ATP, sia come dice la classifica generale, sia per le evidenti qualità superiori rispetto a tutti gli altri rivali.

Il prossimo appuntamento è quello del prestigioso torneo di Wimbledon, che scatterà a Londra il prossimo 30 giugno. Ancora una volta Sinner ed Alcaraz potrebbero ritrovarsi nella finalissima del Grande Slam in terra inglese, visto che saranno piazzati in due parti opposte del tabellone. Chance dunque di rivincita per il nostro Jannik, soprattutto dopo le recenti delusioni cocenti.

Alcaraz ha sconfitto l’azzurro sia all’ultimo atto degli Internazionali d’Italia, sia nella finale del Roland Garros. Quest’ultima è stata una mazzata devastante per Sinner, che ha perso in cinque set pur avendo l’occasione di chiudere il match in suo favore. Ma il classe 2001 ha tutto il tempo per rifarsi e rimettersi in carreggiata.

Già decise le date di debutto a Wimbledon per Alcaraz e Sinner

Intanto l’organizzazione del torneo di Wimbledon ha stabilito le date di esordio di questi due fuoriclasse del tennis. Come già noto da tempo, Carlos Alcaraz debutterà sull’erba verde dell’All England Club proprio il 30 giugno. Come da tradizione, il campione in carica di Wimbledon aprirà la contesa ufficialmente, giocando per primo.

Jannik Sinner invece, come detto piazzato dalla parte opposta del tabellone, giocherà il suo primo incontro a Londra il 1 luglio, ovvero il giorno seguente. Questo perché martedì prossimo toccherà a tutta la parte alta del tabellone cominciare a prendere confidenza con l’erba.

Bisognerà attendere invece per sapere con certezza contro chi debutteranno Alcaraz e Sinner, che in quanto teste di serie dovrebbero avere un sorteggio piuttosto benevolo almeno nei primi turni. Gli accoppiamenti e la composizione definitiva del tabellone si conosceranno non prima di venerdì prossimo.

Tanta curiosità per i sorteggi che riguarderanno gli altri italiani in gara, a partire da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, tutti e tre teste di serie ed agevolati dal ranking positivo. Occhio invece a Novak Djokovic, numero 6 del tabellone, che potrebbe rappresentare una sorpresa in negativo sul cammino di Sinner, ma non prima dei quarti di finale.