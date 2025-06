Le prime due settimane di programmazione del Sessantotto Village sono state un autentico successo: migliaia i visitatori che hanno affollato Parco Talenti per assistere ai concerti e ai tanti eventi paralleli, oltre 20.000 in 13 giorni, dal 31 maggio giorno d’apertura.

Applauditissimi i concerti/tributo a Rino Gaetano, Lucio Dalla, Pino Daniele e Fabrizio De André, tra gli altri, così come la splendida serata che ha visto protagonista Gianfranco Butinar nel suo ultimo show dedicato a Franco Califano. Grande successo di partecipazione hanno riscosso i primi due appuntamenti dell’Enne Festival dedicato al sociale.

E le sorprese non sono finite, anzi. In attesa di dare il via all’arena CineVillage in collaborazione con ANEC Lazio, con proiezioni di film e ospiti di primo piano del cinema italiano, ci si prepara ad un super weekend che parte venerdi 13 con il concerto della tribute band dei Rolling Stones. Sabato 14 giugno alle 20 al Sessantotto Village Talenti è atteso anche Rodolfo Laganà, che sarà protagonista raccontando a modo suo successi e aneddoti di una carriera ricca di grandi soddisfazioni.

A seguire, concerto della Chic Tribute Band alle 21,00 e serata dance con il dj Sandro Tommasi a partire dalle 23,00. Domenica 15 giugno alle 20,00 la presentazione del libro “La Promessa e La Memoria” (Chi Più Ne Art Edizioni) di Nicoletta Grieco, e a seguire lo spettacolo tributo alle canzoni di Cristina D’Avena in uno show per grandi e piccoli.

LA SECONDA AREA A PARCO COLLI ANIENE/TIBURTINA- Ma la grande novità è l’apertura del Sessantotto Tiburtina, la seconda area del Sessantotto nel Parco Colli Aniene in via Francesco Compagna. Inaugurazione e primo concerto venerdi 13 giugno con gli Adika Pongo, sabato 14 i Rinominati con Marco Morandi e domenica 15 il tributo ai Pooh con i Poohmerang. Come nell’altra area, anche al Sessantotto Tiburtina i concerti inizieranno alle 21,00, l’ingresso sarà gratuito e sarà in funzione un’ampia area dedicata al food.

L’estate prende sempre più forma con il Sessantotto Village, che fino al 28 agosto allieterà l’estate dei romani e non solo.

PARTE IL CINEVILLAGE TALENTI – Si inaugura il 16 giugno l’Arena CineVillage Talenti, con tantissime proiezioni cinematografiche in programma a Parco Talenti.

L’arena sarà attiva tutti i giorni fino al 28 agosto, con proiezioni serali alle 21.30 o alle 22.30 in base al programma musicale del villaggio, e ospiterà una ricca selezione di film italiani, europei e internazionali, con numerose anteprime e incontri con i protagonisti del cinema contemporaneo.

Tra gli ospiti delle prime settimane spiccano Greta Scarano, Francesca Comencini, Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, Roberto Andò, Federica Luna Vincenti, Michelangelo Placido, Barbora Bobulova ed Edoardo Leo, che accompagneranno le proiezioni dei loro ultimi lavori, incontrando il pubblico prima o dopo i film in un ciclo di appuntamenti curato dal critico Franco Montini. Non mancheranno appuntamenti speciali per i più piccoli con la sezione CineKids, e incursioni nel mondo del documentario musicale con il format CineMusic.