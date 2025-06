Juventus e Roma starebbero pensando ad uno scambio che potrebbe accontentare tutti, in primis il neo allenatore giallorosso Gasperini.

Il calciomercato di Juventus e Roma non è ancora entrato nel vivo, per motivi evidentemente diversi. Le due squadre tra l’altro hanno effettuato scelte differenti sulla gestione tecnica, con i bianconeri quasi ‘costretti’ a confermare Igor Tudor in panchina, mentre i giallorossi hanno rivoluzionato tutto chiamando Gian Piero Gasperini come nuovo responsabile.

La Juve comincerà seriamente a pensare alle trattative, sia in entrata che in uscita, solo una volta terminata l’avventura al Mondiale per Club, che vede i bianconeri qualificati agli ottavi di finale. La Roma invece dovrà prima risolvere il cruccio delle plusvalenze entro il 30 giugno, ovvero il rispetto dei paletti imposti dalla UEFA in fatto di ricavi e virtuosità finanziaria.

I due club, storicamente rivali, negli ultimi anni si sono comunque accordati spesso per affari di mercato, anche di primissimo piano. Basti pensare a quando la Juventus strappò Miralem Pjanic ai giallorossi o lo scorso anno, con l’acquisto di Matias Soulé da parte della Roma. Situazioni che potrebbero ripetersi, magari con uno scambio alla pari che farebbe contenti tutti.

Gasperini vuole Kostic alla Roma: proposto alla Juve un vecchio pallino

L’ultima idea di mercato potrebbe infatti vedere Juve e Roma lavorare ad uno scambio tra veterani, ovvero calciatori che hanno da poco superato i 30 anni di età ma che possono ancora fare la voce grossa in Serie A.

A Gasperini serve un esterno mancino che giochi a tutta fascia, abile sia in fase di copertura che in quella di spinta. Il primo nome è quello del giovane belga Maxime de Cuyper, ma l’alternativa più probabile sembra essere Filip Kostic, esterno serbo della Juventus, di ritorno dal prestito al Fenerbahce.

Difficile che la Juve possa puntare su Kostic nella stagione che verrà; ecco perché la Roma lo ha messo nel mirino, come ideale rinforzo per il 3-4-3 gasperiniano. In cambio, i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Stephan El Shaarawy, veterano della squadra capitolina ma da sempre molto apprezzato dalle parti di Vinovo.

Entrambi classe ’92, Kostic ed El Shaarawy potrebbero rilanciare la loro ultima fase di carriera grazie a questo scambio alla pari, che come detto farebbe contenti tutti. Identica anche la situazione contrattuale dei due esterni, che hanno il contratto in scadenza a giugno 2026 e vengono entrambi considerati non più intoccabili dai rispettivi club.

Kostic è giunto alla Juve nell’estate 2022, dall’Eintracht Francoforte per circa 14 milioni di euro, alternando buone prestazioni (soprattutto sotto la guida di Allegri) ed altre meno brillanti. El Shaarawy è invece uno dei leader dello spogliatoio della Roma: gioca in giallorosso dal 2016, senza dimenticare però la parentesi di un anno in Cina allo Shanghai Shenhua.