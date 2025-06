Sorpresissima al Tour de France 2025. A pochi giorni dalla partenza uno dei migliori ciclisti dovrà dire addio alla Grande Boucle.

Luglio per gli appassionati di ciclismo sarà un mese molto importante e ricco di aspettative. Infatti si corre il Tour de France, la manifestazione a tappe più attesa dell’anno, che percorrerà tutto il territorio transalpino, partendo da Lille il prossimo 5 luglio e terminando sugli Champs-Elysées parigini il 27 dello stesso mese.

L’attenzione massima sarà sul campione in carica della Grande Boucle, ovvero Tadej Pogacar, lo sloveno considerato da molti il migliori ciclista in circolazione. Il 26enne ha vinto di recente il Giro del Delfinato, confermando la sua forma strepitosa, mentre ha saltato il Giro d’Italia per poter ricaricare le batterie dopo la lunga stagione primaverile e gli ottimi risultati nelle grandi Classiche.

Pogacar, che ha già vinto due Tour in carriera (nel 2021 e nel 2024) dovrà vedersela contro avversari comunque molto agguerriti. A cominciare dal suo rivale diretto Jonas Vingeegard, ma anche altri ciclisti di spessore quali Evenpoel o Roglic. Mentre nelle scorse ore è arrivata la notizia di un forfait sorprendente, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Il veterano del Tour dà forfait: il messaggio a sorpresa di David Gaudu

Non prenderà parte al Tour de France uno dei migliori scalatori del momento, un gregario che ha scelto con sorpresa di molti di dare forfait. Si tratta di David Gaudu, francese classe ’96 che corre per il team Groupama-FDJ.

Con un post pubblicato sui suoi profili social, Gaudu ha pubblicamente rivelato di non essere pronto alla corsa a tappe e dunque di non voler rischiare: “Purtroppo le ultime uscite effettuate in allenamento non sono state soddisfacenti. Per partecipare al Tour, con 3 settimane intense, bisogna essere al 100%. Nonostante tutti gli sforzi compiuti dopo il Giro, non ho trovato la forma necessaria per lottare in un evento del genere“.

Gaudu è un veterano della Grande Boucle, avendovi preso parte per 7 anni consecutivi, dal 2018 in poi. Una serie impressionante che si interromperà con l’assenza di questa edizione. Il suo miglior risultato al Tour è quello del 2022, quando chiuse con un assolutamente onorevole 4° posto nella classifica generale.

La condizione atletica negativa e la mancanza di stimoli per recuperare si devono anche ad una brutta caduta alla settima tappa dell’ultimo Giro d’Italia, che evidentemente hanno frenato le ambizioni dello scalatore nativo di Landivisiau. L’intenzione di Gaudu è quella di riprendersi totalmente e farsi trovare pronto per la Vuelta di Spagna, altra grande classica a tappe che si svolgerà tra agosto e settembre