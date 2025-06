Sai perché dovresti prendere l’abitudine di mettere a bollire i mestoli in legno? Il trucco che ti salva la vita

Nessuno lo sa, ma mettere a bollire i mestoli in legno è un gesto che potrebbe davvero salvarti la vita: una volta scoperto il motivo lo faranno tutti.

Il legno, ancora oggi, resta uno dei materiali più utilizzati per i vari utensili che abbiamo in cucina. Si tratta di ‘strumenti’ molto resistenti e che sono capaci di durare anche anni ed anni. Taglieri e mestoli sono sicuramente gli oggetti che in cucina non mancano mai e che permettono di rendere più agevole tantissime azioni quotidiane, come ad esempio mescolare.

Tuttavia, nonostante gli utensili in legno siano comodissimi, c’è un aspetto molto importante da considerare, ossia che si tratta di un materiale estremamente poroso e che tende quindi ad assorbire odori e sapori. Proprio per questo, gli utensili in legno sono stati completamente vietati all’interno delle cucine professionali.

Ecco perché è importante mettere a bollire periodicamente i mestoli in legno

Tuttavia, nonostante ognuno in casa propria faccia quello che più ritiene opportuno, è importante essere a conoscenza che non siamo esenti da rischi, anzi, molto spesso non essendo a conoscenza di alcune regole fondamentali, corriamo dei pericoli non da poco. Nel caso specifico dei mestoli in legno, ad esempio, ignoriamo totalmente quanto possano rappresentare una minaccia per la salute.

Tuttavia, proprio nella loro struttura naturale si nasconde una criticità concreta: la potenziale proliferazione di batteri patogeni nelle piccole spaccature del materiale. Non si tratta semplicemente di igiene superficiale, ma di un fattore legato alla porosità del legno e alla pulizia spesso trascurata di questi utensili. Sotto l’apparenza calda e solida del legno può celarsi un ambiente favorevole alla sopravvivenza di batteri come Salmonella enterica ed Escherichia coli, responsabili di infezioni gastrointestinali anche severe.

Utilizzare della semplice acqua e sapone per piatti non basta, anzi, in alcuni casi non si farà altro che peggiorare la situazione, ecco perché sarò fondamentale agire con una misura più forte ed efficace. E in questo caso quindi, si opterà per un sistema molto efficace, ossia far bollire i mestoli in legno nell’acqua. Si andrà a versare 1 litro d’acqua per ogni mestolo e aggiungere 30 grammi di sale grosso. Portare il tutto ad ebollizione. Immergere completamente il mestolo e lasciare bollire per almeno 10 minuti, coprendo con un coperchio. Infine, estrarre il mestolo con una pinza da cucina e spazzolare immediatamente la superficie con setole rigide mentre è ancora caldo. Lasciar asciugare. Ed ecco che finalmente i mestoli in legno saranno realmente puliti e privi di potenziali pericoli.