L’evento organizzato da Sabina Prati e Stefano Raucci con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale si terrà il 5 luglio alle 18 a Villa Altieri: sfileranno in passerella i giovani delle accademie e degli Istituti di moda, ma anche stilisti già affermati.

Max Sebastiani Photography

Si svolgerà a Roma, a Villa Altieri, sabato 5 luglio alle 18, il MODA ROMA AWARDS, l’evento organizzato da Sabina Prati e Stefano Raucci con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale.

La kermesse che premia stilisti affermati e i giovani designers delle accademie di moda italiane e internazionali è diventata un punto di riferimento per chi fa moda e per i giovani talenti creativi.

A sfilare nel bellissimo giardino di Villa Altieri saranno gli abiti realizzati dagli allievi del Liceo Ugo Foscolo di Ostia, e di Alta Moda Academy di Roma durante tutto l’anno di studi. Per loro, sarà proprio questa l’occasione di mostrare la conclusione del percorso accademico, il Final Work che fa da “sottotitolo alla manifestazione”.

Oltre ai lavori delle accademie, saranno tutte da vedere anche le splendide collezioni che verranno presentate dalla stilista croata Sladana Krstic, pronta a regalare un pieno di colori e di vibrazioni forti. Insieme a lei, altre note internazionali verranno dalla stilista di origini boliviane ma residente a Bergamo Piedades Villaviccencio con “Linea Ame”, che proporrà un’elegante selezione di tute da cocktail e da sera. Riflettori puntati anche sulle creazioni artistiche di Marina Corazziari, prestigiosa autrice di gioielli-sculture che sono delle vere e proprie opere d’arte, e sulla collezione “Elementa” di Emyli Atelier, che ci condurrà in un viaggio tra sole, acqua, vento, fuoco e terra, attraverso abiti artigianali cuciti rigorosamente a mano e impreziositi da nobili ricami, paillettes e perline.

Roberto Scorta

Ad indossare gli abiti saranno le modelle dell’accademia di moda Sabina Prati Eventi Moda, che da anni opera con successo nel suo settore organizzando corsi di portamento e fashion show: alcune sue modelle hanno già sfilato ripetutamente ad Alta Roma, a Milano Fashion Week e posato per riviste glamour come Vogue.

Un momento particolarmente sentito dello show vedrà in scena gli abiti di NeroLuce Made in Rebibbia, coordinati da Sabrina Minucci e realizzati da giovani detenute che attraverso la moda hanno trovato il loro riscatto personale e sociale.

Ad arricchire lo spettacolo saranno le creazioni artistiche e i fiori giganti realizzati da Flordecor Sepa e i momenti musicali che vedranno protagonisti il musicista Maurizio Iovino e la cantante Fabiana Conetta. A chiudere l’evento, verrà offerta a tutti i presenti una degustazione di vini delle prestigiosa cantina laziale Casale del Giglio, con una proposta di bianchi, rossi e rosé di grande qualità.

Parteciperanno personalità della politica, rappresentanti della Regione Lazio e di Città Metropolitana di Roma Capitale, giornalisti e addetti ai lavori.

Sarà come sempre molto accurata l’organizzazione anche nel backstage, dove lavoreranno alla cura del look delle modelle il celebre make up artist Pablo Gil Cagné ed i suoi collaboratori della FacePlace Make Up Academy.

L’organizzazione dell’evento è del collaudato team di lavoro formato da Sabina Prati e Stefano Raucci, con quest’ultimo che sarà anche il presentatore della serata. “Abbiamo cercato ancora una volta di dare risalto al talento dei giovani che studiano moda – rivelano gli organizzatori -. Accanto a loro, Ringraziamo la Regione Lazio per il contributo che ci ha accordato e Città Metropolitana di Roma Capitale per il patrocinio e per la concessione di Villa Altieri, una delle location più belle ed importanti della città”.

UFFICIO STAMPA MODA ROMA AWARDS

Info e contatti: 3347933246 – 3801805894