Fra poche ore scadrà l’offerta di Ryanair per partire per le Isole Baleari con soli 30 euro. Ecco per quanto ancora è possibile approfittare.

Tantissime persone hanno già prenotato le proprie vacanze estive in qualche bellissima località italiana o all’estero. C’è chi, però, si riduce sempre all’ultimo, sperando in qualche offerta last minute da prendere al volo. Effettivamente questa può essere un’ottima strategia se si considera l’offerta capogiro in atto con Ryanair.

Infatti, con soli 30 euro è possibile volare alle Isole Baleari, per godersi delle vacanze all’insegna del relax, della bellezza e del divertimento. Ma attenzione perché questa offerta da capogiro è valida ancora solo per poche ore. Ecco fino a quando è possibile approfittare.

L’offerta di Ryanair per volare alle Isole Baleari con 30 euro

Chi l’ha detto che bisogna necessariamente spendere tanti soldi per partire per le vacanze quest’estate? Con Ryanair il problema dei voli costosi è risolto. Sì, perché è in atto un’offerta da capogiro che permette, ad esempio, di volare alle meravigliose Isole Baleari spendendo solo 30 euro.

L’offerta flash di Ryanair, in particolare, consente di volare tra l’11 giugno e il 31 luglio 2025 acquistando biglietti a partire da 29,99 euro entro la mezzanotte del 12 giugno 2025. Dunque c’è poco tempo per approfittare di voli a prezzi stracciati perché fra qualche ora questa promozione imperdibile scadrà.

Dunque chi è alla ricerca di una meta estiva divertente può puntare sulla bellissima Minorca, una delle tre principali Isole Baleari, che si può raggiungere da Bologna a 29,99 euro. Fra le altre destinazioni che si possono raggiungere a 30 euro con un volo Ryanair, partendo da Milano, c’è Sarajevo, una capitale europea poco coinvolta dal turismo di massa, ma molto suggestiva perché incastonata nella valle circondata dalle Alpi Dinariche lungo il fiume Miljacka, nell’Europa sud-orientale.

Altrimenti da Napoli è possibile partire per Kaunas, la seconda città più grande della Lituania. Capitale Europea della Cultura del 2022, questa città è ricca di innovazioni nel campo dell’arte e del design. Qui si potranno visitare alcuni musei molto interessanti. Insomma, mancano poche ore prima che questa offerta imperdibile di Ryanair scada (a mezzanotte del 12 giugno), quindi bisogna approfittare ora per acquistare dei voli a prezzi stracciati.

Con poco meno di 30 euro si potranno raggiungere mete molto belle, come ad esempio le Isole Baleari, con spiagge mozzafiato e natura incontaminata.