Ryanair, cambiano i voli in estate: adesso è assolutamente vietato

Cambiano le norme ed i regolamenti per coloro che viaggeranno su Ryanair in vista dell’imminente stagione estiva 2025.

L’estate è ormai alle porte, come ci indica il calendario e soprattutto le temperature che si fanno sempre più calde e poco miti. Ciò significa che si sta avvicinando il periodo più battuto per le consuete ferie, sia per i lavorati sia per le fasce d’età più giovani e spensierate.

Numerose persone hanno già deciso di varcare i confini italiani scegliendo il mezzo più comodo e veloce possibile. Ovvero l’aereo, magari acquistando in forte anticipo i voli predisposti a raggiungere le tanto agognate mete estive.

Ogni volta che si prende un aereo bisogna obbligatoriamente ricordare e visionare i regolamenti delle varie compagnie. Sia per non incappare in cattive sorprese o in pagamenti extra scomodi ed inaspettati, sia per rispettare le norme di sicurezza all’interno del velivolo, un mezzo tanto imponente quanto delicato.

Una delle compagnie aeree che propone soluzioni tra le più vantaggiose per tutta l’Europa è Ryanair, ovvero la nota low-cost che viene apprezzata per i prezzi alla portata di tutti, ma allo stesso tempo criticata per le spese extra che vengono richiesti per poter viaggiare comodamente.

Occhio agli oggetti vietati su Ryanair e Aer Lingus: tutto ciò che non dovrete portare a bordo

Oltre a Ryanair, c’è un’altra compagnia made in Irlanda che va per la maggiore, soprattutto per raggiungere Dublino e dintorni. Si tratta di Aer Lingus, compagnia aerea di bandiera irlandese che oggi è di proprietà della IAG.

Entrambe le compagnie hanno stabilito e ribadito, in vista dell’estate 2025, una serie di oggetti che non vanno assolutamente portati a bordo, neanche tramite bagaglio a mano. Una sorta di vademecum per ogni viaggiatore, a cui si consiglia la lettura approfondita.

Aer Lingus ad esempio ha vietato l’introduzione in volo di power bank e batterie al litio, visto che sono stati protagonisti di sfortunati incidenti. Anche le altre compagnie stanno pensando di imporre limiti più stringenti per garantire la sicurezza riguardo tali strumenti.

Ryanair invece propone il divieto generale nei bagagli di oggetti contundenti, armi di ogni genere, mazze da baseball e racchette da tennis. Così come ogni sostanza infiammabile, liquidi tossici o chimici di ogni tipologia.

Inoltre nei bagagli in stiva sono vietate le sigarette elettroniche, gli esplosivi, i veicoli con batteria agli ioni al litio, sostanze corrosive e infettive, ma anche qualsiasi dispositivo elettronico personale alimentato agli ioni di litio, come smartphone, pc e tablet.

Insomma, occhio anche a tutti i device che potrebbero recare problemi per via delle batterie al litio, composte da un materiale altamente infiammabile se portate a surriscaldarsi.