Ritiro Djokovic, colpo di scena dopo il ko con Sinner: tifosi gelati

Dopo la sconfitta in semifinale del Roland Garros, Novak Djokovic si è lanciato in una confessione che ha stupito tutti i tifosi.

Una gara intensa, ricca di colpi di scena e di giocate straordinarie. La sconfitta per tre set a zero non sintetizza in maniera generosa la prestazione di Novak Djokovic nella semifinale del Roland Garros di ieri sera.

Il serbo ha combattuto come un leone contro il numero 1 al mondo Jannik Sinner, che ha avuto la meglio grazie ad una maggior freschezza atletica e ad una dose minore di errori sotto rete. Ma il match è stato quasi sempre equilibrato, tosto, intenso, come ci si aspettava da un incontro tra due stelle del tennis così brillanti.

Djokovic, una volta terminato il match, si è fermato al centro del terreno del Court Philippe-Chatrier per prendersi la meritata standing ovation del pubblico, che lo ha supportato in questo cammino sulla terra rossa parigina. Un campo che gli ha regalato in carriera tre vittorie del Grande Slam e soprattutto l’oro olimpico nel 2024 ai Giochi Olimpici di Parigi.

Djokovic, le parole che sorprendono tutti: sono gli ultimi mesi della sua carriera?

Da tempo si parla del futuro professionale di Novak Djokovic. C’è chi parla di un ritiro imminente, visti i 38 anni compiuti, chi invece è sicuro che il campione serbo possa ancora andare avanti, proseguire nella sua avventura agonistica visto l’impeto e la grinta che mette in campo in ogni incontro.

Stavolta a dare indizi su ciò che potrebbe accadere è stato Nole stesso, proprio al termine della semifinale del Roland Garros: “Provo un grande senso di gratitudine per il supporto che ho ricevuto questa sera. È stato incredibile. Non sono felicissimo perché ho perso, ma ho provato a mostrare la mia gratitudine al pubblico. Mi hanno incoraggiato e dato la forza per continuare a lottare questa sera. Potrebbe essere stata la mia ultima partita di sempre su questo campo“.

Una confessione che gela tutti coloro che amano il personaggio Djokovic e che sono semplicemente spaventati all’idea di un ritiro del classe ’87. “Se dico questo è perché non so in che condizioni arriverò al prossimo anno. Giocherò Wimbledon, perché è il mio torneo preferito da quando ero bambino. Forse lo Slam in cui ho più possibilità di vincere. Dopo penserò agli US Open. Il resto non lo so… Vorrei giocare ancora ovviamente, ma potrò farlo tra 12 mesi?”

Intanto grazie ai risultati di Parigi, Djokovic rosicchia qualcosa nel ranking ATP riportandosi al quinto posto, a pochi punti di distanza dal britannico Draper. Mentre l’azzurro Lorenzo Musetti, anche lui sconfitto in semifinale, sale al sesto posto.