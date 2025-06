Ritiro Djokovic, annuncio improvviso al Roland Garros: “Tutti tristi”

Arrivano dichiarazioni importanti direttamente dal Roland Garros sull’andamento di Novak Djokovic. Il tennista serbo è sempre chiacchieratissimo.

Una leggenda dello sport diventa tale quando non ha assolutamente voglia di fermarsi, quando gli stimoli sono sempre elevati e la volontà di competere e vincere supera ogni altra sensazione o difficoltà. Questo è il caso di Novak Djokovic, uno dei fuoriclasse assoluti della storia del tennis.

Il serbo, nonostante a maggio abbia compiuto 38 anni, sembra ancora affamato e pieno di energie per portare avanti il suo stile di gioco e la sua fame sui campi internazionali. Il 2025 per lui era incominciato in maniera poco brillante, con alcune eliminazioni lampo dai tornei più prestigiosi.

Ma il trionfo voluto e meritato agli Open di Ginevra ha sottolineato come Nole non abbia assolutamente intenzione di mollare. Il suo obiettivo era quello di arrivare a quota 100 tornei vinti in carriera (raggiunti proprio in Svizzera) e di presentarsi tirato a lucido per il tanto atteso Roland Garros.

Sabalenka difende Djokovic: “Gli stanno mettendo troppa pressione addosso”

Nei pressi del complesso tennistico di Parigi, continuano a circolare voci ed opinioni sul futuro di Novak Djokovic. C’è chi lo vede ancora motivato e dunque sicuro che il serbo continuerà nel tennis ancora a lungo. Altri invece sono convinti che nel giro di qualche mese darà l’addio allo sport agonistico.

Ad intervenire in difesa e nel rispetto delle scelte del tennista c’ha pensato una fuoriclasse del circuito femminile. Ovvero Aryna Sabalenka, attuale dominatrice del ranking WTA, ovviamente anche lei in gara al Roland Garros.

In una recente intervista, la bielorussa ha parlato così dell’esimio collega: “State cercando di mettergli addosso tutta la pressione possibile. Lasciatelo in pace. Lasciatelo essere. Godiamocelo finché gioca. Sinner e Alcaraz hanno ancora 10-15 anni davanti per diventare i più grandi. Ma ora è ancora il momento di Novak”.

Parole di grande stima della Sabalenka nei confronti di Djokovic, che a suo dire resta la leggenda vivente del tennis mondiale, non nascondendo di essere quanto meno preoccupata dall’idea di un prossimo addio: “Tutti sentono la mancanza di Federer, Nadal e Murray, ma Djokovic è ancora qui. È forte, in forma, mentalmente pronto. Se si ritirasse domani, tutti saremmo tristi”.

Non si può non dare ragione alla numero 1 della classifica femminile, che consiglia di godersi la qualità ed i colpi straordinari di Djokovic finché resterà ancora in campo. Conoscendo il carattere di Nole, siamo certi che avrà ancora tanta fame durante la stagione in corso.