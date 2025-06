Molti italiani che vogliono vivere una vacanza da sogno spendendo poco, possono considerare queste destinazioni e pagare solo 1 euro. Ecco dove andare.

L’estate è cominciata già da un mese, ormai, e tanti italiani sono già andati in vacanza. Molti altri partiranno per le prossime settimane, perché hanno prenotato per tempo in qualche località italiana ed esotica. Tanti altri, invece, non ancora l’hanno fatto e probabilmente, complici anche i prezzi molto alti, rimarranno in città o vicino casa.

Eppure chi vuole vivere una vacanza da sogno spendendo pochi soldi, può considerare alcune mete incantevoli che costano pochissimo. Con solo 1 euro tanti italiani potranno godersi il meritato riposo e il divertimento in questi posti davvero meravigliosi.

Dove vivere una vacanza da sogno spendendo 1 euro

In un periodo di grande crisi economica come quello che stiamo vivendo, in cui tante famiglie non riescono ad arrivare a fine mese, pensare alle vacanze sembra un’utopia. Eppure è possibile vivere qualche giorno di meritato riposo spendendo poco. Infatti, chi vuole vivere una vacanza da sogno, può considerare queste mete esclusive a solo 1 euro.

Sì, perché in Italia ci sono alcuni posti in cui è possibile comprare casa ad 1 euro! In questi posti si può acquistare un appartamento sul mare, o poco lontano dalla costa, spendendo pochissimo e vivere così ogni anno delle vacanze da sogno. Infatti, molti comuni italiani, hanno attivato dei bandi per mettere in vendita delle case al prezzo simbolico di 1 euro, per ripopolare e rilanciare il proprio tessuto sociale ed economico.

In pratica l’amministrazione sceglie delle case abbandonate e contatta i proprietari, proponendo loro la vendita ad un prezzo simbolico, invece che sostenere le spese per la loro ristrutturazione. Chi compra, poi, deve garantire i lavori di messa in sicurezza entro un periodo di tempo stabilito. Quindi basterà semplicemente ristrutturare queste case per aggiudicarsi una seconda abitazione per le vacanze.

Quello che si risparmia sull’acquisto, infatti, può essere speso per una ristrutturazione che possa donare una nuova vita all’abitazione. E le case in vendita ad 1 euro si trovano in alcune delle regioni più gettonate in estate: in Puglia, ad esempio, il comune di Taranto ha proposto l’iniziativa delle case ad 1 euro per favorire il ripopolamento e la rivitalizzazione del sistema socio economico della città vecchia, attraverso il recupero e la valorizzazione di immobili in stato di abbandono.

Sempre in Puglia, a Biccari, in provincia di Foggia, le case sono in vendita da 1 euro fino a 30 mila euro. Anche in Calabria, nel comune di Cinquefrondi, in posizione privilegiata per raggiungere il mare, è possibile acquistare una casa ad 1 euro, purché si ristrutturi e metta in sicurezza. Infine, in Sicilia, si trovano case a 1 euro a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, e a Piazza Armerina in provincia di Enna.

Insomma, comprando casa in uno di questi posti si avrà un’abitazione per vivere una vacanza da sogno ogni estate.