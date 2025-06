In questo giorno sarà meglio rimanere a casa perché il grande caldo si prenderà una pausa ed arriveranno nubifragi e grandine grossa.

Il mese di giugno è iniziato con il grande caldo, con temperature ben al di sopra delle medie del periodo. Dopo un maggio incerto e con temperature altalenanti, l’estate sembra definitivamente arrivata. In realtà il caldo ha le ore contate perché in questo giorno sarà meglio rimanere a casa.

Sì, perché arriverà il maltempo e nubifragi e grandine grossa si abbatteranno violenti in diverse zone. Ecco il giorno in cui l’estate si prenderà una pausa e arriverà il maltempo.

Quando arriveranno nubifragi e grandine grossa

Nei prossimi mesi potremmo dover fare i conti con eventi meteo intensi, come nubifragi e grandine grossa. Infatti le temperature roventi a cui siamo stati abituati fino ad ora, potrebbero essere solo un bel ricordo.

In realtà i due fenomeni, caldo intenso e temporali, sono collegati fra loro. Infatti l’anticiclone africano determina un aumento delle temperature medie e, di conseguenza, una maggiore evaporazione dell’acqua del mare che è il motivo per cui si verificano con più frequenza eventi meteo estremi, come nubifragi e grandine grossa.

Se da un lato aumenta il caldo, dall’alto aumenta anche il rischio di temporali violenti. E così martedì 17 giugno, da una vasta depressione presente tra Isole Britanniche e la Scandinavia, si staccherà un blocco di aria fredda in quota che si spingerà poi fin verso il bacino del Mediterraneo. Questa aria fredda, sospinta da correnti instabili e che si muove con traiettorie non sempre prevedibili, spesso provoca la formazione di cicloni.

Quindi, dall’incontro fra questo nucleo di aria fredda e il caldo umido che è già presente in Italia, la maggior preoccupazione è per le regioni del Centro Nord. Infatti qui potrebbero verificarsi dei nubifragi, temporali violenti e grandine di grosse dimensioni. Ovviamente poi il maltempo si sposterà anche verso le regioni del Sud Italia, che saranno interessate anch’esse da temporali.

Insomma, l’estate sembrerà prendersi una pausa e il grande caldo lascerà spazio a questi fenomeni meteorologici estremi, quindi meglio rimanere in casa se non è strettamente necessario uscire. Purtroppo questi saranno sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici che vedono spesso alternarsi grande caldo a masse di aria fredda che inevitabilmente danno vita a fenomeni meteo estremi, come appunto la grandine di grandi dimensioni.