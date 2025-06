Lorenzo Musetti non sarà certamente contento dell’ultima notizia che lo riguarda. Il tennista nativo di Carrara avrà un percorso delicatissimo.

Manca sempre meno all’avvio del torneo più importante della stagione, almeno secondo il gusto dei tifosi e la tradizione. Ovvero Wimbledon, l’evento che si disputa sull’erba dell’All England Club, nella periferia di Londra.

Tutti i migliori tennisti al mondo faranno il massimo per presentarsi in forma smagliante a Wimbledon, anche facendo dei sacrifici importanti. Ma fare bella figura in questo torneo del Grande Slam è senza dubbio appagante e gratificante per chiunque. Intanto nella giornata di ieri è andato in scena il primo vero atto del torneo 2025.

Vale a dire il sorteggio del tabellone principale, per quanto riguarda in particolare il torneo singolare maschile. C’era grande attesa tra il pubblico italiano, soprattutto per il cammino che dovrà affrontare l’idolo nostrano Jannik Sinner, a caccia di nuovi sorrisi e soddisfazioni dopo le cocenti delusioni del Roland Garros e di Halle. Ma l’altoatesino non è l’unico azzurro in gara che ha ottime chance di arrivare fino alle fasi finali.

Tabellone Wimbledon, possibile pioggia di derby per Lorenzo Musetti

Se al giovane Luca Naldi non è andata affatto bene, visto che esordirà martedì 1 luglio proprio contro il numero uno al mondo Jannik Sinner, non si può dire che il sorteggio abbia premiato il percorso di Lorenzo Musetti. Il tennista di Carrara è consapevole di dover dare il meglio di sé per poter andare avanti.

Molti i derby possibili sul cammino di Musetti. L’azzurro debutterà contro il georgiano Basilashvili, per poi rischiare l’incontro fratricida al secondo turno con Lorenzo Sonego, che invece se la vedrà in prima istanza con il portoghese Faria. Successivamente potrebbe sfidare lo statunitense Nakashima, negli ottavi di finale il temibile Ben Shelton ed infine un possibile derby di lusso ai quarti proprio con Sinner.

Da escludere dunque una sfida tutta italiana in finale, proprio perché Sinner e Musetti sono stati inseriti nello stesso lato del tabellone. Diverso invece il cammino di Flavio Cobolli, altro tennista italiano testa di serie: al primo turno sfiderà il kazako Zhukayev, secondo turno possibile con Etcheverry o Pinnington Jones e terzo turno contro la testa di serie numero 15 Jakub Mensik. I big che potrebbe incrociare sono sua maestà Djokovic e Draper.

Forse l’azzurro più sventurato di tutti nel sorteggio di ieri è però Fabio Fognini, il veterano del gruppo italiano. Il talento di Sanremo troverà Carlos Alcaraz, colui che viene indicato come ultra favorito per la vittoria finale.