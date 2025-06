Il tanto atteso Mondiale per Club organizzato dalla FIfa ha finalmente preso il via. La partita di esordio non è stata esattamente scoppiettante. La squadra di Casa, l’Inter Miami di Messi, non è riuscita ad andare oltre lo 0 a 0 contro l’ Al-Ahly Sporting Club. Oggi saranno impegnate alcune formazioni europee mentre Inter e Juventus sono in campo per gli ultimi allenamenti in vista dei rispettivi esordi. La situazione in casa Juventus è più consolidata vista la conferma di Tudor dopo la buona ultima parte del campionato appena finito. In casa Inter invece c’è tutto da rifondare, con Chivu che dovrà esordire sulla panchina dei nerazzurri.

Anche questo è un elemento di interesse per Franco Ordine: L’interesse è quello dei club che possono guadagnare una cifra molto consistente. E con i chiari di luna del calcio italiano c’è davvero bisogno. L’unica cosa da valutare è il peso che questa spedizione avrà sulla gestione fisica dei calciatori nella prossima stagione. Chi arriva fino in fondo guadagna circa 120 milioni, chi va in finale di Champions prende complessivamente 100 milioni. Il Mondiale quindi supera per premi alle formazioni la maggiore competizione Uefa. Chivu è all’inizio, capire e vedere come giocherà e come verrà accolto dai calciatori sarà interessante. Ausilio e Marotta seguiranno la squadra per tutta la competizione, per cementificare il rapporto tra un mister non blasonato e la squadra.

Antonello Angelini apprezza molto l’arrivo di questa nuova competizione: “Sicuramente guarderò le partite della Juventus, per m e è un torneo nuovo, interessantissimo. Noi abbiamo sempre l’idea che il nostro calcio sia così fenomenale, alla fine ogni tanto confrontarsi non fa male, per vedere a che punto siamo tatticamente e atleticamente. Un’occasione da non perdere, anche per vedere nuovi calciatori”.