Si torna a parlare della condizione attuale di Michael Schumacher, in particolare della sua vita privata e segretissima durante la lunga degenza.

Il 2013 ha cambiato completamente la vita di uno dei migliori piloti automobilistici di sempre. Michael Schumacher, poco dopo essersi ritirato dalla Formula 1, stava conducendo una vita serena e meritatamente fatta di relax, dopo le tante imprese alla guida delle sue monoposto.

Purtroppo il destino si è accanito su Michael e sulla sua famiglia. Il tedesco infatti è stato vittima di un terribile incidente sugli sci, precisamente sulle Alpi francesi. Schumi ha rischiato la vita, ha superato diverse operazioni alla testa e trascorso un periodo di coma farmacologico. Nonostante sia uscito dalla terapia intensiva, non sono più state fornite notizie ufficiali negli ultimi 11 anni sulla sua reale condizione fisica e psichica.

Schumacher, per volere della moglie Corinna, vive da anni nella assoluta privacy e riservatezza. Ha lasciato la sua dimora fissa in Svizzera, sul Lago di Ginevra, per trasferirsi in una località dal clima più mite e mediterraneo, ovvero a Palma di Maiorca, una delle più note e frequentate isole delle Baleari, al largo della Spagna.

Svelata la terza persona che può far visita a Schumacher: è un protagonista della Formula 1

Solo pochissime persone hanno la possibilità ed il permesso di fare visita a Michael Schumacher, ovviamente escludendo i familiari stretti tra cui il fratello minore Ralf, anche lui ottimo pilota di Formula 1. Ma Corinna ed i loro due figli hanno scelto di restringere il campo dei visitatori, soprattutto dopo il trasferimento a Maiorca.

Due personaggi del mondo dell’automobilismo erano già stati ‘scovati’ dai media in quanto ospiti prediletti nella villa del Kaiser. Stiamo parlando di Jean Todt e Ross Brawn, due figure fondamentali per la carriera in F1 di Schumacher. Con il primo ha sempre avuto un rapporto, durante l’epopea in Ferrari, di amicizia e fratellanza. Il secondo è stato un punto di riferimento dal punto di vista tecnico ed ingegneristico, sia a Maranello che in Mercedes.

Nelle scorse ore il tabloid britannico Telegraph ha svelato la terza persona che ha la possibilità di andare a visitare Schumacher, e di conseguenza di conoscerne le reali condizioni di salute. Stiamo parlando di un suo ex compagno e rivale in pista: Gerhard Berger, ex pilota austriaco con un passato alla guida di Benetton, Ferrari e McLaren.

Da avversari sui circuiti internazionali a grandi amici. Berger ha mantenuto un rapporto di vicinanza e solidarietà verso Schumi anche dopo l’incidente sciistico. Ironia della sorte, l’austriaco cadde sulla neve di Meribel soltanto 10 giorni dopo il dramma dell’amico tedesco. Ma Berger fu ben più fortunato, incappando solo nella rottura del braccio. Pare che l’ex pilota si rechi molto spesso a Maiorca, coltivando un rapporto intimo e molto stretto con lo storico amico.