Basterà mettere della farina nel lavandino per risolvere immediatamente un annoso problema: ci vuole un attimo.

Quando si parla d’igiene e di pulizia, uno dei luoghi di casa che necessita di maggior cure ed attenzioni è proprio la cucina. Al suo interno, infatti, ogni giorno si andrà ad accumulare una gran quantità di sporco, germi e batteri, che metteranno in serio rischio anche la nostra salute, soprattutto se tendiamo ad ignorare il problema.

Sono tantissimi gli elementi da pulire, a partire dal piano cottura, fino ad arrivare al lavello. E sarà proprio quest’ultimo, specialmente quello in acciaio, a rappresentare una vera e propria sfida. Difatti, accumuli di calcare, residui di cibo e di detersivo, possono fargli perdere la naturale brillantezza, rendendolo quindi sporco ed opaco.

Con il trucco della farina anche il lavandino della cucina torna a brillare: i passaggi sono davvero semplicissimi

Una pulizia superficiale, un’acqua particolarmente dura e calcarea e anche un uso improprio dei detersivi, possono trasformare il lavandino in acciaio, facendogli perdere tutta la sua brillantezza. In questo modo, oltre ad avere macchie sparse un po’ ovunque, diventerà anche opaco. Ecco che quindi, sarà importante trovare qualche piccolo stratagemma che permetterà di farlo tornare come le origini.

Anche se in commercio esistono tantissimi prodotti per la pulizia dell’acciaio, non dobbiamo sottovalutare che si tratta comunque di composti chimici e che non è detto che garantiscano davvero il risultato sperato. Per fortuna, esiste un validissimo trucchetto fai da te, che permetterà di far brillare anche il lavandino più opaco. Tutto ciò che servirà altro non è che della comunissima farina, proprio quella che usiamo per fare pane, pasta e pizze.

Il procedimento è facilissimo, basterà pulire prima di tutto il lavello normalmente, eliminando residui e macchie visibili. Asciugare completamente la superficie con un panno morbido e pulito, in modo tale da rimuovere gli ultimi residui. Dopo aver fatto questo, versare un po’ di farina (meglio se tipo 00) in modo uniforme sul lavello. A questo punto, con un panno asciutto, strofinare delicatamente con movimenti circolari. Insistere nei punti più opachi o dove ci sono aloni. Infine, eliminare i residui di farina con un altro panno asciutto. Ed ecco che senza alcuna fatica, tutte le macchie saranno completamente sparite e il lavello in acciaio tornerà a brillare.