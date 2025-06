Il nuovo d.s. Massara e il tecnico Gian Piero Gasperini hanno tracciato la rotta. Tra entrate, uscite e rinnovi, il mercato della Roma entra nel vivo a cinque giorni dalla chiusura di bilancio. Ecco lo stato delle trattative secondo le fonti del team Calciomercato di Radio Radio.

Lucumí, la clausola che divide

La Roma ha formalizzato il proprio interesse per Jhon Lucumí: il centrale del Bologna è il primo nome indicato da Gasperini, ma il club emiliano non scende dai 28 milioni fissati dalla clausola valida fino al 15 luglio. Contatti continui tra le parti, ma al momento non c’è ancora un accordo definitivo; servirà un sacrificio in uscita per liberare spazio a bilancio.

Doukouré, l’alternativa che stuzzica

Se la pista Lucumí dovesse complicarsi, i giallorossi hanno bloccato Ismaël Doukouré dello Strasburgo. Il classe 2003 piace per duttilità e margini di crescita, costa circa 20 milioni e rientra nel piano di ringiovanimento della retroguardia. Massara tiene vivo il dialogo con il club alsaziano, pronto a inserirsi appena il budget lo consentirà.

Esterni: Dodô chiede spazio, addio Saelemaekers e Zalewski

Sulla corsia destra il nome caldo è Dodô: il brasiliano ha manifestato alla Fiorentina la volontà di cambiare aria, valutazione intorno ai 30 milioni e concorrenza inglese. Intanto la Roma deve registrare due uscite pesanti: Alexis Saelemaekers rientra al Milan dopo il prestito, con i rossoneri irremovibili sul prezzo, mentre Nicola Zalewski è stato ceduto a titolo definitivo all’Inter per circa 6,5 milioni. Due slot da colmare sulle fasce per il sistema di Gasperini. Secondo il team Calciomercato di Radio Radio i giallorossi erano interessati a trattenere entrambi i calciatori.

Gli incedibili di Gasperini e il “no” al Marsiglia per Ndicka

Il tecnico ha posto il veto su Manu Koné, Niccolò Pisilli e il portiere Mile Svilar: per quest’ultimo si lavora a un rinnovo “a vita” che blindi la porta giallorossa. Sul fronte cessioni, Radio Radio smentisce ogni trattativa con il Marsiglia per Evan Ndicka, nonostante le indiscrezioni circolate in Francia: il centrale ivoriano sarà eventualmente ceduto solo all’estero per fare cassa, ma al momento non esistono offerte concrete dall’OM.