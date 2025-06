Chi l’ha detto che per mangiare in un ristorante stellato si debba spendere molto? In questo locale si può gustare un menu a 30 euro dedicato a carne o pesce.

Sempre più chef stellati entrano nel mondo della tv, proponendo i propri piatti gourmet che rivisitano quelli della tradizione in chiave sofisticata e ricercata. Così, non solo è possibile guardarli in televisione ma anche apprezzare le loro prelibatezze nei loro ristoranti stellati.

Spesso però si pensa che l’esperienza in un ristorante stellato debba essere necessariamente costosa. Magari poche portate costano anche diverse centinaia di euro. Si può dire che il prezzo, il più delle volte è commisurato alla ricerca e alla qualità degli ingredienti proposta, ma è anche vero che c’è un ristorante stellato in cui è possibile godersi un menu prelibato a 30 euro dedicato a carne e pesce. Ecco dove si trova.

Il ristorante stellato in cui gustare un menu a 30 euro dedicato a carne o pesce

Mangiare in un ristorante stellato a soli 30 euro può sembrare davvero straordinario, eppure è davvero possibile fare questa esperienza di gusto alla portata di tutti in un famoso locale, ricco di esperienza.

Infatti è possibile farlo presso il ristorante Vintage 1997 situato in Piazza Solferino a Torino, in Piemonte. Il padrone di casa è Umberto Chiodi Latini che, con la sua presenza attenzione e i suoi consigli, riesce a far sentire a proprio agio gli ospiti. La sala, che si caratterizza per tavoli con lunghe tovaglie bianche e ampie finestre, è davvero accogliente.

Le portate, invece, rispecchiano la tradizione autentica del Piemonte ma presentano anche contaminazioni dal Mediterraneo che portano un po’ di mare nella Torino circondata dai monti. In questo contesto così sofisticato da ristorante stellato, è possibile gustare un ottimo menu a 30 euro dedicato a carne o pesce. Questa formula vincente permette di gustare con un piccolo prezzo alcuni dei piatti simbolo del locale come i Tajarin con leggero ragù di vitello, rosmarino e parmigiano, la Piccola Sinestesia di verdure con citronette al miele (omaggio ad Alain Passard) o l’Insalatina di gamberi e calamari con rughetta e scorza di limone.

Dunque, solo a pranzo, nel ristorante stellato “Vintage 1997” di Torino, è possibile gustare due portate più il dessert a 30 euro dal lunedì al venerdì. Il menu alla carta dedicato ai vegetariani o al Piemonte, invece, costa 85 euro.