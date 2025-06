Mediaset, addio a un’amatissima conduttrice: sgomento tra i telespettatori

Sgomento tra i telespettatori per la notizia che in molti non avrebbero mai voluto sentire: l’addio a Mediaset di un’amatissima conduttrice.

Dopo i cambi di palinsesto in vista dell’estate, il flop di The Couple, il trionfo di ascolti di Tradimento e dell’ultima puntata di Uomini e Donne (con la scelta di Gianmarco Steri), pare che le novità in casa Mediaset non siano ancora finite.

Infatti sembra che presto avverrà quello che tanti telespettatori non avrebbero mai voluto, vale a dire l’addio di un’amatissima conduttrice. Secondo indiscrezioni, potrebbe salutare la rete e al suo posto arrivare qualcun’altra.

L’addio di un’amatissima conduttrice a Mediaset

Da alcuni anni è riuscita ad imporsi come una delle conduttrici Mediaset più di talento e professionali: Myrta Merlino ha preso il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ma forse anche lei dirà addio alla trasmissione e alla rete.

Sono ancora solo indiscrezioni degli ultimi giorni ma forse, dopo due anni al timone di questo programma di informazione e intrattenimento, Pier Silvio Berlusconi sta pensando di sostituirla. Sgomento dunque fra i telespettatori Mediaset che proprio non volevano ricevere questa pessima notizia dato che la Merlino è una conduttrice davvero molto amata.

C’è da dire, però, che il programma con lei alla conduzione non ha mai fatto grandissimi ascolti, rispetto anche a La Vita In Diretta condotta da Alberto Matano. Forse è anche per questo che Berlusconi sta pensando di sostituirla e niente meno che con una giornalista molto amata: Cesara Buonamici. Volto del Tg5 e anche amata opinionista de Il Grande Fratello, potrebbe finalmente riportare lustro alla trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Questo nome è balzato fuori da Alberto Dandolo e, se fosse lei a prendere il posto di Myrta Merlino, si confermerebbe la scelta di Pier Silvio Berlusconi di dare un approccio giornalistico alla trasmissione più approfondito rispetto al passato. Molte volte Mediaset si è detta soddisfatta della conduzione della Merlino ma forse vuole apportare altri cambiamenti alla trasmissione, come se il suo mandato di due anni fosse solo di transizione per arrivare a qualcosa di più definitivo, magari propio con Cesara Buonamici.

Certo è che i telespettatori, che pure apprezzano molto quest’ultima, dovranno dire addio però ad un’amatissima conduttrice Mediaset come è Myrta Merlino. Per adesso, però, queste sono solo voci e si dovranno attendere i nuovi palinsesti per sapere il destino dell’amato volto di Pomeriggio Cinque.