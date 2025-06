Sì, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha sbagliato: l’Inter non è l’unica squadra italiana ad aver disputato 2 finali internazionali in 3 anni. Tantomeno in Champions League.

La gaffe del dirigente nerazzurro è arrivata in conferenza stampa negli USA, dove i meneghini sono impegnati nell’ennesimo impegno di una stagione sfiancante, il Mondiale per club. In occasione della presentazione del nuovo allenatore Cristian Chivu, Marotta si è lasciato andare a un’analisi generale dell’annata appena conclusa, con particolare riferimento all’ottimo percorso europeo della sua squadra (nonostante l’umiliazione in finale contro il PSG).

“Parteciperemo anche l’anno prossimo, e lo dico con orgoglio, a tutte le competizioni e non è una cosa da poco per tanti anni di seguito. Le nostre ambizioni di vittoria non cambiano. Sicuramente è rimasta a tutti l’amarezza per quel risultato tremendo, ma arrivare in alto e per due volte in tre anni a competere con i più grandi club d’Europa non è facile. Fare due finali è sicuramente qualcosa di straordinario. Non a caso noi rappresentiamo anche l’Italia e in Italia nessuno ci era riuscito in così poco tempo, noi ci siamo riusciti. Poi è andata male, ma eravamo lì e abbiamo partecipato ad una serata importante. Il risultato è stato clamoroso, ma dobbiamo avere la forza di guardare avanti, metterlo da parte e farne tesoro per imparare. Con Chivu avremo la possibilità di rilanciarci nuovamente in quello che è il nostro palcoscenico”.

Queste parole hanno scatenato diverse polemiche, soprattutto tra le tifoserie di Juventus e Milan. E il motivo è presto detto: questo presunto record dell’Inter è una falsità. Sia che ci si riferisca unicamente alla ex Coppa dei Campioni, sia se si estende lo sguardo anche alle altre competizioni europee.

Marotta, memoria corta? A smentirti, in Champions League, è già la tua vecchia Juventus, ma non solo: occhio al Milan

La cosa più ironica è che è lo stesso passato di Beppe Marotta a confutare la veridicità della sua tesi. Basta tornare a meno di 10 anni fa, quando l’attuale presidente nerazzurro era l’amministratore delegato della Juventus. Proprio i bianconeri, con lui in dirigenza, hanno raggiunto per ben 2 volte la finale di Champions League nell’arco di 3 anni (2015 a Berlino vs Barcellona; 2017 a Cardiff contro il Real Madrid). Ma non si tratta dell’unico precedente in tal senso della Vecchia Signora che, ad esempio, fra il 1996 e il 1998 ha disputato addirittura 3 finali di seguito, vincendone una contro l’Ajax allo Stadio Olimpico di Roma (1996).

I numeri da record del Milan: da Sacchi ai giorni nostri

Ma attenzione, a smentire le parole di Marotta è anche la storia gloriosa dei cugini rossoneri. Il Milan, infatti, ha vissuto un filotto straordinario tra il 1992 e il 1995, culminato con la vittoria in Champions League nel 1994 grazie al memorabile 4-0 contro il Barcellona nella finale di Atene, con Fabio Capello alla guida. Ancora prima, inoltre, i rossoneri avevano conquistato due Coppe dei Campioni consecutive nel 1989 e nel 1990 sotto la direzione di Arrigo Sacchi. Senza contare che, negli anni Duemila, la squadra è tornata nuovamente ad essere protagonista in Europa, raggiungendo tre finali in cinque stagioni, dal 2003 al 2007, vincendo contro la Juventus nel 2003 e contro il Liverpool nel 2007.

L’altra Europa | Fiorentina, Lazio, Parma, Roma e Sampdoria: chi ha giocato almeno 2 finali in 3 anni

Il calcio è bello perché è vario. E questo vale anche per le altre competizioni che la UEFA ha organizzato nel corso degli anni oltre alla Champions League (ex Coppa dei Campioni). Fra Coppa delle Coppe, Coppa UEFA/Europa League e Conference League, in più occasioni una squadra italiana ha raggiunto per almeno 2 volte la finale (addirittura consecutivamente). La lista.

ROMA

Finalista in Conference League 2021/22: VINCITORE

Finalista in Europa League 2022/23: SCONFITTA

LAZIO

Finalista in Coppa Uefa 1997/98: SCONFITTA

Finalista in Coppa delle Coppe 1998/99: VINCITORE

PARMA

Finalista in Coppa delle Coppe 1992/93: VINCITORE

Finalista in Coppa delle Coppe 1993/94: SCONFITTA

Finalista in Coppa Uefa 1994/95: VINCITORE

SAMPDORIA

Finalista in Coppa delle Coppe 1988/89: SCONFITTA

Finalista in Coppa delle Coppe 1989/90: VINCITORE

FIORENTINA dal 1961 al 1962