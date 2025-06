Mai più topi in casa e in giardino: con questi repellenti naturali te ne sbarazzi per sempre

Come sbarazzarsi dei topi da casa e dal giardino utilizzando solo degli efficaci rimedi naturali: in poche mosse non si vedranno mai più in giro.

Se già normalmente avere a che fare con un’invasione d’insetti in casa, che siano formiche, cimici, zanzare, blatte o scarafaggi, non è di certo piacevole, la situazione peggiora notevolmente se ci tocca dover fare i conti con i topi, che hanno deciso di usare la nostra casa come fonte per il loro sostentamento.

I topi entrano in casa principalmente alla ricerca di cibo, acqua e un riparo sicuro. Spesso si introducono attraverso piccole fessure, crepe o aperture nelle pareti, nelle porte o nelle finestre. Oltre a questo, ciò che li attira principalmente sono residui di cibo lasciati in giro, briciole o dispense aperte, che saranno per loro irresistibili. Inoltre, ambienti caldi e nascosti come garage, soffitte o dispense sono molto invitanti per loro.

Come eliminare i topi da casa utilizzando dei semplicissimi trucchi casalinghi: funzionano tutti

Riuscire ad allontanare i topi da casa sarà fondamentale per evitare che un singolo elemento possa via via, portare a creare una vera e propria infestazione, che richiederà poi direttamente l’intervento mirato di uno specialista. Quindi, prima che sia troppo tardi, si potranno provare alcuni rimedi naturali ed efficaci per far sparire per sempre i topi sia da casa, ma anche dal giardino.

Fortunatamente, rispetto ai prodotti che ci sono in commercio la cui composizione è fatta sempre da ingredienti chimici, esistono dei rimedi casalinghi del tutto naturali, che permetteranno di allontanare i topi da casa senza alcuna fatica. Il primo trucco è quello di utilizzare della menta piperita il cui odore è fortemente odiato dai topi. Si potrà sia usare direttamente le foglie fresche da posizionare in punti strategici o anche l’olio essenziale da mettere su dischetti di cotone e sistemare un po’ in giro per casa.

Anche l’aceto bianco è un altro potente alleato nella lotta contro i topi. Il suo odore forte e acido agisce da deterrente efficace. Si potrà spruzzare direttamente su battiscopa, angoli, scarichi e qualsiasi potenziale punto di accesso alla tua casa. Ma c’è ancora un’altra alternativa, ossia posizionare pezzi di cipolla fresca nelle aree critiche in cui abbiamo visto i topi, anche in questo caso l’odore di cipolla sarà un ottimo dissuasore. Insomma, basterà scegliere uno di questo 3 efficaci metodi e i topi ci penseranno su due volte prima di entrare ancora in casa.