Lo sport perde uno dei migliori atleti di ogni tempo, triste addio a 37 anni

Brutta notizia per gli appassionati di questo sport, visto che un campionissimo ha deciso di decretare la fine della sua carriera.

Il mondo dello sport è qualcosa di straordinario ed emozionante, un’attività che regala sensazioni uniche, sia per chi lo pratica attivamente, sia per i tanti appassionati e tifosi che lo seguono dal di fuori. Peccato che allo stesso tempo sia un ambito fugace e molto rapido, visto che la durata delle carriere agonistiche non è così prolungata.

A parte qualche eccezione incredibile, come calciatori molto longevi del calibro di Cristiano Ronaldo, pronto a sfondare il muro dei 40 anni, oppure piloti automobilistici come Lewis Hamilton e Fernando Alonso che sono ancora affamati di vittorie, la carriera ad alto livello di uno sportivo dura poco più di una decina di anni. Anche se fondamentali sono le motivazioni e soprattutto le garanzie fisico-atletiche.

È sempre un momento triste per i tifosi quando un idolo dello sport decide di concludere la propria carriera, presto o tardi che sia. Una sorta di chiusura di un’era, un addio che emoziona e che mette la parola fine alle gesta del singolo atleta. Come nel caso di un pugile di livello mondiale che nelle scorse ore ha annunciato il ritiro dalle scene e dal ring.

Si ritira Vasily Lomachenko: il pugile ucraino che si arruolò per il proprio Paese

Parliamo della scelta, ormai ufficiale, di Vasily Lomachenko. Si tratta del pugile ucraino che tutti gli appassionati di questo sport di combattimento hanno potuto apprezzare negli scorsi anni. A 37 anni compiuti, il classe 1988 ha deciso di ritirarsi dall’attività agonistica comunicandolo attraverso un video-messaggio.

“Sono grato per tutto, ho la consapevolezza di ciò che sono e che voglio essere ora che sono vicino al ritiro. Ringrazio Dio per i miei genitori onesti, mio padre mi ha insegnato non solo la boxe, ma anche a essere un modello per i miei figli. Ho molti bei ricordi. Una dedica alla mia famiglia sempre vicina, sempre al mio fianco. Avete condiviso le mie vittorie e avete sentito il dolore delle mie sconfitte. Quelle sconfitte ci hanno solo reso solo più forti”.

In carriera Lomachenko si è aggiudicato moltissimi riconoscimenti, tanto da essere considerato uno dei migliori pugili di sempre. L’ucraino è stato medaglia d’oro olimpica nella Boxe sia a Pechino 2008 che a Londra 2012. Senza dimenticare i numerosi titoli mondiali nelle categorie pesi piuma o leggeri.

Oltre ai trionfi sul ring, Lomachenko viene ricordato per la scelta sensazionale effettuata nel 2022, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il pugile scelse di abbandonare temporaneamente la sua attività sportiva per arruolarsi nell’esercito del proprio Paese, così da difendere la sua gente in prima linea per ben 4 mesi contro gli invasori russi.