Lidl stravolge il mercato, in vendita a poco più di 20 euro: ha una velocità di 234 km/h

Da Lidl è in vendita un prodotto super utile che costa poco più di 20 euro ma che ha una velocità di 234 km/h. Ecco di cosa si tratta.

È uno dei discount più frequentati ogni giorno e qui si possono trovare non solo prodotti alimentari di qualità e a prezzi convenienti, ma anche prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale: si tratta dei punti vendita Lidl, presenti in Italia e in diverse parti del mondo.

Periodicamente nei negozi Lidl si trovano anche elettrodomestici, mobili, prodotti per il fai da te, attrezzi da lavoro e molto altro. Sono tutti prodotti molto utili per la casa, in base alle varie esigenze, come ad esempio questo che costa poco più di 20 euro e che ha una velocità di 234 km/h. Ecco di cosa si tratta.

Il prodotto in vendita da Lidl a poco più di 20 euro

Poco più di 20 euro è il costo di un prodotto imperdibile in vendita da Lidl. Si tratta di un attrezzo davvero versatile e che è necessario avere in casa: il soffiatore ricaricabile Parkside.

Robusto e senza fili, a partire dal 5 giugno sarà in vendita nei punti vendita Lidl e sicuramente andrà a ruba. È molto maneggevole ma estremamente potente, dato che ha una velocità di 234 km/h con cui può spazzare via foglie secche, polvere o residui da piccoli fori, grazie anche agli ugelli intercambiabili forniti in dotazione.

Infatti nella confezione sono presenti anche diversi accessori come: un tubo di prolunga, un ugello per tubo soffiante, un ugello per fori da trapano da 5 mm e un tubo per la raccolta della polvere. A proposito del tubo, questo ha un diametro di 52 mm per poterlo usare in diverso modo, sia per pulire le superfici sia per togliere la polvere dagli spazi più stretti.

Insomma, si dimostra un attrezzo affidabile e robusto come tanti altri della Parkside, sempre più scelti da tante persone. Occorre però sottolineare che batteria e caricabatterie non sono inclusi. Tuttavia, essendo compatibile con tutta la gamma Parkside 20V, chi ha già qualche prodotto della serie può usare la batteria e il caricabatterie di questi.

Dunque, chiunque sia alla ricerca di un soffiatore pratico ma estremamente efficiente da usare per la pulizia del garage, del balcone, dell’auto o del giardino, troverà in questo strumento molto utile e pratico. Ha una garanzia di 3 anni ed un prezzo davvero competitivo rispetto al mercato, di soli 24,99 euro.