Lidl, offerta da pazzi: per pochissimi giorni costa solo 5,98 euro!

Per pochissimi giorni c’è un’offerta pazzesca da Lidl perché questo prodotto è in vendita a soli 5,98 euro.

Chiunque faccia la spesa da Lidl, sarà abituato a comprare prodotti alimentari di qualità ma anche per le pulizie della casa e la cura della persona. Non solo ma periodicamente qui si vendono prodotti per la cucina, utensili, attrezzi da lavoro, mobili, giocattoli e molto altro.

Così, non è raro trovare offerte su prodotti molto utili in casa, come ad esempio questo che è in vendita al prezzo straordinario di soli 5,98 euro. Ma bisogna approfittare perché questa offerta da pazzi è valida solo per pochi giorni. Ecco su quale prodotto.

Il prodotto Lidl in offerta a 5,98 euro

Nei prossimi giorni conviene andare a fare la spesa da Lidl. Infatti, a parte i soliti prodotti alimentari o per l’igiene personale e la pulizia della casa, ci sarà un’offerta pazzesca su un prodotto molto utile. 5,98 euro è il prezzo di un utensile molto amato e utile in casa. A partire dal primo luglio 2025, infatti, da Lidl ci saranno interessanti sconti su tanti prodotti del marchio Parkside.

Chi conosce questo marchio, sa che propone attrezzi e utensili da lavoro resistenti, robusti e pratici, a prezzi convenienti. In particolare sulla pinza appuntita, sulla pinza universale, sul cacciavite a croce, sulla tronchese, le matite da carpentieri o livella, c’è la promo 3×2, vale a dire che si pagheranno 5,98 euro invece che 8,97 euro.

In pratica si pagheranno solo 2 prodotti prendendone però 3. Questa è chiaramente un’offerta da prendere al volo per rifarsi tutta la cassetta degli attrezzi. Non solo ma ci sono altri prodotti, sempre a marchio Parkside, a prezzi incredibili. Ad esempio la motosega ricaricabile sarà in offerta a 39,99 euro, il trapano battente ricaricabile a 34,99 euro, il tornio per legno con binario guida in alluminio a 69 euro invece che a 89 euro.

Alcuni di questi prodotti invece che essere disponibili dal primo luglio, lo saranno dal 4 luglio ma i giorni dell’offerta sono pochi. Si ha tempo infatti fino al 7 luglio. Insomma, fra qualche giorno tutti da Lidl per approfittare dell’offerta 3×2 con tanti attrezzi a 5,98 euro. Questa è una buona occasione per acquistare qualche attrezzo rotto o mancante da aggiungere alla propria cassetta degli attrezzi. È anche il momento giusto per fare qualche regalo utile al proprio fidanzato, marito, nonno, zio o cugino.