Le patate germogliate non possono essere mangiate, ma basterà provare questo trucco per non gettarle più via

Per non avere più patate germogliate basta provare questo semplicissimo trucco: finalmente durano di più e non getto via nulla.

Le patate sono tra gli alimenti che più consumiamo, anche ogni giorno. Sono una fonte naturale di carboidrati e le troviamo alla base di tantissime preparazioni. Perfette per essere mangiate all’insalata, semplice lessate e condite con sale e olio, ma deliziose se fatte al forno, oppure usate per preparare tantissime altre ricette. Insomma, le patate non possono di certo mancare mai in casa.

Tuttavia, nonostante siano così utilizzate, spesso può capitare di acquistare sacchetti interi e di non riuscire a consumarle tutte nel breve periodo e questo comporta di ritrovarsi, nel giro di qualche tempo, tutti quei classici germogli sulle patate che indicano una maturazione eccessiva del tubero e di conseguenza mangiare non è più una buona idea.

Il trucco da provare subito e che non farà mai più ottenere patate germogliate: non si getterà via più nulla

Mangiare patate germogliate può fare male perché i germogli e, in alcuni casi, anche la polpa della patata contengono solanina, una sostanza tossica prodotta naturalmente dalla pianta come meccanismo di difesa. I sintomi più comuni possono essere nausea, vomito, dolori addominali, diarrea e anche mal di testa. Ecco quindi, che l’unica cosa da fare è quella di gettare via le patate non appena iniziano a germogliare.

Ebbene, piuttosto che continuare ancora a gettare chili di patate germogliate, è bene sapere che esiste un trucchetto semplicissimo che impedirà alle patate di germogliare rapidamente. Il procedimento è davvero semplicissimo e andrà utilizzato un frutto che tutti abbiamo sempre in casa: la mela.

In genere la mela è un frutto che difficilmente può stare in contatto con altra frutta e verdure, perché sviluppando etilene, non fa altro che velocizzare il loro processo di maturazione, ma con le patate non è affatto così. Infatti, basterà mettere una mela nel sacchetto delle patate ed il gioco è fatto. In questo modo i tuberi rallenteranno il loro processo di maturazione e i germogli non si formeranno rapidamente.

Ovviamente, per rendere efficace questo metodo, sarà altrettanto importante conservare bene le patate, sistemandole in luogo fresco e asciutto, lontane da luce e da fonti di calore. Solo così il trucco della mela potrà funzionare senza problemi.