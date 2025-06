Chi non riesce a sopportare il grande caldo della città in estate, può trasferirsi in questo posto dove la temperatura si attesta sempre intorno ai 10 gradi.

L’estate è cominciata molto presto quest’anno e con temperature roventi in tutta Italia. C’è chi è già in vacanza e chi, purtroppo, deve resistere al gran caldo in città, in casa e in ufficio. C’è chi accende per tante ore i condizionatori, chi cerca un po’ di fresco al mare o in piscina, ma purtroppo le temperature così elevate fanno soffrire proprio tutti.

Chi non sopporta il grande caldo, però, può prendere in considerazione un’idea davvero allettante: quella di trasferirsi in questo posto in cui la temperatura in estate è sempre intorno ai 10 gradi. Ecco dove si trova.

Il luogo dove la temperatura in estate è sempre di 10 gradi

Quando fa molto caldo, quello che si desidera è solo un po’ di refrigerio. Così, in casa è semplice risolvere il problema: basta accendere il condizionatore e il ventilatore. Ma quando si è fuori, non è altrettanto facile e bisogna sopportare il caldo afoso e l’umidità, soprattutto quando è necessario uscire perché si deve andare a lavoro o per conservare i rapporti sociali.

E se nelle grandi città la situazione è questa, con temperature che raggiungono anche i 40°C (e siamo ancora a giugno), c’è un posto invece dove per tutta l’estate la temperatura è intorno ai 10 gradi e mai superiore ai 15 gradi. Quindi senza dubbio questo è il posto più fresco d’Italia. Si tratta di Sestriere, località del Piemonte molto rinomata in inverno per gli impianti sciistici.

Si trova infatti a 2035 metri di altitudine sul livello del mare ed è il comune più “in alto” di tutta Italia. Questo Paese, oltre a garantire il fresco, è anche la meta ideale per chi ama i trekking e le passeggiate. Infatti a 9 km dal centro si trova il Parco Naturale della Val Troncea, dove fare delle belle escursioni immersi fra la flora e la fauna del posto.

A poca distanza (a circa un’ora di auto) si trovano il Parco Naturale Gran Bosco e il Parco Naturale Orsiera Rocciavrè, dove la natura è tutta da scoprire facendo delle belle passeggiate. Ma anche chi ama la mountain bike troverà qui pane per i propri denti oltre ad una temperatura di poco superiore ai 10 gradi per tutta l’estate. Altri sport da praticare qui sono il paracadutismo, il rafting e il parapendio. E non è finita qui perché anche i principianti potranno cimentarsi nel golf presso il Golf Club Sestrieres.

Insomma, se il caldo torrido della città ha già stancato in molti, l’idea migliore da prendere al volo è quella di trasferirsi a Sestriere, in Piemonte. È raggiungibile con tutti i mezzi:

in auto: sarà sufficiente imboccare l’autostrada A32 Torino – Bardonecchia, prendere l’uscita Oulx Circonvallazione e seguire le indicazioni verso il paese. Senza autostrada, si può scegliere come alternativa la statale SR 23 che parte da Torino

in treno, invece, arrivare alla stazione di Oulx, quindi prendere uno dei bus giornalieri per arrivare a Sestriere in mezz’ora

in aereo, arrivare a Torino – Caselle e poi noleggiare un’auto per arrivare a Sestriere in un paio di ore

Questa località ha una temperatura piacevole in estate e tutto ciò che si può desiderare per godersi la natura, lo sport e le passeggiate all’aria aperta.