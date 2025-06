Un lutto improvviso ha colpito un protagonista di Sanremo 2025 e sui social sempre più persone hanno espresso parole di conforto.

È difficile fare i conti con un lutto, specie se questo è improvviso. Lo è per noi persone “comuni” ma anche per i vip. Spesso, infatti, la vita frenetica di un personaggio dello spettacolo impedisce di poter vivere la famiglia e gli amici come si vorrebbe e, allora, quando si ha una perdita del genere, si ripensa al tempo che non si è passato insieme ma anche ai dolci ricordi condivisi.

Si tratta di Fedez che ha perso di recente la sua cara nonna, Luciana Violino, venuta a mancare all’età di 94 anni. I fan del rapper avevano imparato a conoscere questa signora grazie alle storie e alle foto postate da lui sui social, e ad aveva conquistato i cuori di tutti con la sua dolcezza e simpatia.

Inoltre aveva preso parte alla serie dei Ferragnez su Prime Video. Il rapper ha dunque condiviso con i suoi follower la notizia, scrivendo “ci mancherai tanto” e postando alcune foto dei momenti passati insieme alla cara nonna, anche in compagnia dei nipotini Leone e Vittoria.

Non ancora si sa il motivo della morte di nonna Luciana, certo è che la sua perdita ha lasciato un grande vuoto in Fedez e nella famiglia Lucia. E così questo protagonista di Sanremo 2025 si trova a vivere un momento di lutto molto duro da sopportare. I fan del rapper si ricorderanno che proprio nonna Luciana si era commossa nello scoprire della partecipazione del nipote all’ultimo Festival. Ma in molti la ricordano anche perché Fedez la consultava per placare ansia e stress attraverso quel suo modo unico di leggere le carte.

Insomma, tutti si stringono al dolore che sta colpendo Fedez in queste ore e ricordano con affetto la dolce nonna Luciana.