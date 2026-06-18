Il centrocampista della Nazionale francese potrebbe lasciare la capitale nel corso di questa estate.

Viene da una buonissima stagione nonostante qualche problema fisico, ma Manu Koné potrebbe dire addio alla Roma nonostante il contratto fino al 30 giugno 2029. Il calciatore francese è apprezzato tantissimo da Gian Piero Gasperini che non vorrebbe privarsene, ma vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e una sua eventuale cessione permetterebbe alla società capitolina di incassare un bel po’ di soldi.

Koné – secondo quanto riferito dall’edizione odierna di ‘Leggo’ – potrebbe dunque salutare la capitale ad appena due anni dal suo approdo a Roma: sulle sue tracce c’è soprattutto l’Arsenal, pronto a tutto pur di portarlo a Londra. Ma la Roma ha già pronta l’alternativa: in caso di addio di Koné, i giallorossi virerebbero immediatamente su Ismaël Kenneth Jordan Koné, centrocampista del Sassuolo e della nazionale canadese classe 2002.

Il 24enne originario di Abidjan viene da un campionato esaltante con la casacca neroverde e il suo nome è finito nel mirino di diverse big, tra cui anche la Juventus: la Roma, però, si sta portando avanti col lavoro e conta di anticipare la concorrenza.