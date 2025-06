Lacrime per i fan di Un Posto al Sole, gravissimo lutto in queste ore

Un gravissimo lutto si è abbattuto in queste ore sull’amata soap Un Posto al Sole suscitando le lacrime dei tanti fan. Ecco cosa è accaduto.

Senza dubbio uno dei successi maggiori della televisione italiana è la soap opera partenopea Un Posto al Sole, che ogni sera tiene incollate al televisore tantissime persone che seguono le vicende dei personaggi di questa serie che piace molto proprio perché molto attuale. Racconta infatti tematiche sociali che tutti noi, ai giorni d’oggi, ci troviamo ad affrontare.

E così, amori, relazioni, intrighi, fanno compagnia a tantissime persone che ogni sera, dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:50, seguono questa amata soap opera. Gli attori sono così amati che diventano quasi di famiglia, seguiti anche sui social per ciò che postano giorno dopo giorno. E così i fan di Un Posto al Sole di recente hanno versato copiose lacrime per il gravissimo lutto che è avvenuto in queste ore. Ecco di chi si tratta.

Il gravissimo lutto in Un Posto al Sole

Sono quasi 30 anni che Un Posto al Sole va in onda, tenendo compagnia tantissimi spettatori che ogni sera seguono con passione le vicende dei vari personaggi. Con il tempo alcuni di loro sono andati via ed altri sono rimasti, diventando quasi persone di famiglia, per così dire. E così il pubblico empatizza con loro anche quando succede qualcosa di sconvolgente, come in questo caso.

Sì, perché nella grande famiglia di Un Posto al Sole c’è stato un lutto gravissimo che ha sconvolto e reso molto tristi i fan. Infatti è venuta a mancare la mamma di un attore molto amato della soap partenopea, vale a dire Michelangelo Tommaso. È stato lo stesso attore, che in Un Posto al Sole interpreta Filippo Sartori, a dare la notizia su Instagram in un post molto commovente.

Come foto si vede la donna che è morta, vale a dire la mamma dell’attore, Anna. Michelangelo Tommaso scrive nel post: “Oggi mia madre ha voluto sorprendere tutti ed è volata in Cielo! Qui sulla Terra ci mancherai tantissimo, ma lassù ti accoglieranno con una gioia immensa! Grazie mamma di tutto l’amore che hai saputo dare a tutti noi, sarà dura senza di te! Vola in alto Annina!”

Dopo questa notizia, che ha reso tristi in tanti, molti fan hanno voluto esprimere le proprie condoglianze, così come altri membri del cast di Un Posto al Sole. Tutti abbracciano Michelangelo e gli sono vicini, anche solo virtualmente, in questo momento di dolore.