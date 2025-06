La Rai ha preso una decisione che non piacerà a molti telespettatori: un amato programma non andrà più in onda.

Il palinsesto Rai cambia di frequente ed ora, per l’estate, ci sono alcune trasmissioni che si prendono una pausa per dare spazio alla programmazione estiva. Ma c’è di più perché la Rai ha preso una decisione che non piacerà a molti telespettatori.

Infatti, inaspettatamente, ha cancellato un programma molto amato condotto da un presentatore molto caro al pubblico Rai e ai social. Ecco di chi si tratta e il perché di questa scelta che sta facendo molto discutere.

Il programma cancellato dalla Rai

Nell’estate 2025 si sono fermati tanti programmi Rai che riprenderanno ovviamente in autunno. Il palinsesto estivo è comunque ricco di programmi e trasmissioni molto amate che terranno compagnia il pubblico per questi mesi caldi.

Ma nei palinsesti della prossima stagione televisiva della Rai c’è una decisione che non piacerà molti: infatti un programma molto amato è stato cancellato. Non compare “Stasera c’è Cattelan” con Alessandro Cattelan, volto molto amato della Rai che ha anche preso pare all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

In un’ottica di ottimizzazione delle risorse, la Rai ha deciso di fare fuori il programma del conduttore di seconda serata ed anche quello di prima serata “Da vicino nessuno è normale“, i cui ascolti erano calati passando erano dal 5,50% di share al 4,40% dell’ultima puntata. Tuttavia per Cattelan si aprono altre strade.

Da alcune indiscrezioni date da “Affari Italiani”, pare che il conduttore abbia fatto un provino “segreto” a Mediaset e che per lui ci sia la possibilità di condurre un game show proprio nel prime time di Canale 5. Non si sa se questa voce sia vera ma quello che è certo è che il Biscione ha acquistato in rete Max Giusti e dunque non è così irreale che ci possa essere uno stravolgimento dei palinsesti con l’arrivo di un volto nuovo come può essere quello di Alessandro Cattelan, molto amato.

Anche sui social è molto seguito: il suo Supernova su YouTube è virale, così come le interviste che realizza con il suo inconfondibile stile. Dunque il futuro di Alessandro Cattelan potrebbe essere molto interessante, magari non in Rai, dato che nella prossima stagione televisiva sembra che non ci sarà spazio per lui, ma in Mediaset, dove potrebbe condurre un nuovo game show.