La fiamma del fornello esce in modo diverso dal solito? Segui questa guida e capirai se c’è da preoccuparsi

Quando c’è da preoccuparsi se la fiamma del fornello non esce più come al solito modo: ci sono delle cose che devi assolutamente sapere.

Anche se con l’avvento di nuove tecnologie sempre più persone decidono di mettersi in casa i fornelli elettrici o ad induzione, la maggior parte di noi sono ancora ancorati ad un passato ‘comodo’ e usano ancora i buoni vecchi fornelli a gas. Quelli che praticamente tutti abbiamo in cucina e che ci hanno permesso fino ad ora di cucinare in modo impeccabile.

Ovviamente, affinché tutto funzioni nel modo migliore, sarà molto importante che i fornelli siano perfetti e che la fiamma possa uscire senza nulla che ostacoli il suo percorso. Spesso, infatti, potrà capitare di vedere una fiamma irregolare, di un colore strano o che addirittura non esce come dovrebbe. Quando questo accade, le motivazioni possono essere diverse, ma sarà importante prestargli sempre le dovute attenzioni.

Cosa fare se la fiamma del fornello esce in modo diverso dal solito: ecco quando c’è da preoccuparsi

Per quanto possa sembrare una cosa semplice, in realtà il meccanismo che permette di far uscire la fiamma dai fornelli è piuttosto complesso e dotato di piccolissimi elementi che sono collegati tra loro. Ecco perché sarà importante che tutto funzioni sempre nel modo giusto, affinché la fiamma possa uscire senza trovare difficoltà.

La prima cosa da controllare nel momento in cui ci si accorge che la fiamma non esce più in modo corretto, è controllare che piattello e spargifiamma sianp posizionati in modo adeguato. Spesso basta anche qualche millimetro per andare ad incidere sulla fiamma. Una volta fatto questo, se il problema dovesse persistere allora si andrà a controllare gli ugelli e si verificherà se è accuratamente pulito. Anche in questo caso basta anche un po’ di grasso per andare a compromettere la fiamma.

Altra cosa importante da fare è controlla l’intera pulizia del bruciatore, più questo sarà sporco e meno la fiamma uscirà in modo adeguato. Ecco perché, il nostro consiglio, è quello di pulire tutto almeno una volta alla settimana, in modo tale da evitare problemi. Se nonostante questo la fiamma ancora dà problemi e si aggiunge anche un leggero odore di gas, allora non resta che chiamare immediatamente un tecnico per capire il problema da dove proviene e per risolvere subito.