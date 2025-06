Nick Kyrgios come al solito ha la lingua lunga e tagliente: stavolta i commenti del tennista australiano sono rivolti a Carlos Alcaraz.

Difficile trovare nel mondo del tennis un atleta tanto talentuoso e tecnico quanto caratterialmente intransigente come Nick Kyrgios. L’australiano infatti ha sprecato tantissime occasioni nella sua carriera ad alti livelli, proprio a causa di atteggiamenti sopra le righe ed una personalità a volte sofferente.

Kyrgios è uscito dai circuiti principali ormai da più di un anno, anche a causa di infortuni prolungati ed una condizione fisica non ottimale. Il talento di Canberra avrebbe voluto sfruttare la wild card a Wimbledon (in quanto finalista nel 2022) per poter giocare il torneo sull’erba più ambito. Ma dovrà rinunciarvi proprio a causa di uno stato fisico-atletico tutt’altro che eccellente.

Negli ultimi mesi di Kyrgios si è parlato soprattutto per via dei commenti spesso pungenti e critici nei confronti di Jannik Sinner, considerato colpevole nel caso Clostebol che è costato 3 mesi di squalifica all’azzurro. Oggi invece le considerazioni dell’australiano si spostano sull’altro grande campione del momento, Carlos Alcaraz.

Alcaraz-Raducanu, c’è del tenero? Ecco il parere di Kyrgios

In particolare Kyrgios si è espresso sul feeling tennistico, scoperto da poco, tra Alcaraz e la talentuosa tennista inglese Emma Raducanu. La giovane sta attraversando un periodo difficile, soprattutto per i vari infortuni alla schiena. Ma a sorpresa il numero 2 del ranking ATP e la tennista di origini cinesi e rumene hanno scelto di fare tandem nel prossimo format del doppio misto agli US Open.

Che ci sia del tenero tra i due atleti? Questa la considerazione di Kyrgios: “Emma e Carlos… credo che stia succedendo qualcosa tra loro, forse di elettrico. Non lo so” – ha dichiarato l’australiano interpellato su TalkSport. Non è da escludere che i due giovani tennisti possano avere un rapporto intenso e molto più approfondito negli ultimi tempi, che li ha portati a scegliere di giocare in coppia prossimamente.

In arrivo anche consigli per la Raducanu, che dopo l’exploit del successo da giovanissima degli stessi US Open femminili, ha perso tutto il suo smalto: “Ha bisogno di qualcuno che si preoccupi davvero del suo benessere. Vincere uno Slam a 18 anni non è facile, comporta molte responsabilità fuori dal campo e ti mette immediatamente sotto i riflettori dei media. Deve ricordare che giocare a tennis è divertente. È per questo che gioca. Ogni volta vedo molta negatività nei suoi confronti sulla stampa”.

Alcaraz e Raducanu si ritroveranno a Wimbledon, ovviamente in due competizioni differenti: lo spagnolo è il grande favorito sull’erba dell’All England Club, mentre la britannica spera in un exploit a sorpresa e di non avere nuovi problemi alla schiena.