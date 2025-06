La Juve in queste ore sta iniziando a lavorare per uno scambio alla pari che riguarda il suo centravanti, molto criticato di recente.

In queste ore la Juventus si sta giocando con assoluta qualità e dignità il Mondiale per Club, la prima manifestazione a 32 squadre che comprende club in arrivo da tutto il mondo. Una bella vetrina anche per i talenti della squadra bianconera, che finora stanno rispondendo benissimo con le vittorie nette su Al-Ain e Wydad.

Se Igor Tudor ed i suoi ragazzi sono negli States per questa competizione, a Vinovo c’è chi sta lavorando alacremente per comporre la rosa della prossima stagione sportiva. Il direttore sportivo Manna ed il neo D.G. Comolli vogliono consegnare al tecnico croato una formazione completa e di alto livello per tornare a lottare al vertice, sia in Italia che in Europa.

Da rinforzare c’è il reparto offensivo, visto che sono tanti i punti interrogativi in casa Juventus. Come il futuro di Kolo Muani e Francisco Conceiçao, entrambi in prestito secco e (per ora) destinati a rientrare rispettivamente a Parigi e Oporto. Ma anche il destino di Dusan Vlahovic resta un enigma, soprattutto dopo l’ultima deludente stagione chiusa con soli 10 gol in campionato.

Contatti aperti tra Juventus e Manchester United: lo scambio alla pari riguarda anche Vlahovic

La Juve è pronta a valutare ogni proposta per Vlahovic. Negli ultimi tempi si è vociferato di un clamoroso interesse del Milan, con il suo ex tecnico Massimiliano Allegri che sarebbe pronto a rilanciarlo in un ambiente diverso da quello torinese. Ma il vero ‘rumor’ dell’ultima ora riguarda una trattativa aperta con il Manchester United.

Secondo TuttoJuve, il club bianconero e quello inglese starebbero valutando un clamoroso scambio alla pari. Vlahovic andrebbe a giocare a Manchester mentre in cambio arriverebbe alla Continassa l’esterno offensivo Jadon Sancho, di cui si era già parlato molto in ambito Juve lo scorso anno.

Entrambi i calciatori sarebbero valutati sui 35 milioni di euro, per un’operazione che farebbe contenti tutti, anche le casse delle rispettive società. Il cruccio per la Juve è rappresentato dai 15 milioni netti di ingaggio di Sancho, per i quali almeno alla prima stagione dovrebbe provvedere al 50% lo United. Soluzione fattibile, visto che il club di Old Trafford non lo considera più utile al suo progetto e sta cercando di cederlo il prima possibile.

Il contratto dell’esterno inglese scade nel 2026, dunque dall’anno successivo la Juventus potrà convincerlo con uno stipendio più basso rispetto a quello attuale. Soprannominato “The Rocket” (il razzo) per la sua velocità preponderante, Sancho ha giocato l’ultima stagione in prestito secco al Chelsea.

Invece la cessione di Vlahovic consentirebbe alla Juventus di aprire uno slot per l’acquisto di un nuovo centravanti. La prima idea è quella di trattenere Kolo Muani dal PSG, ma occhio anche alle alternative: al club di Vinovo piacciono i profili di Osimhen, David e Gyokeres.