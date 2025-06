In estate non è raro ritrovarsi con un’invasione di formiche in casa ma basta questo ingrediente per eliminarle per sempre.

In estate, si sa, è più frequente che alcuni insetti entrino in casa, complici le finestre e le porte aperte più spesso. Fra questi ci sono le formiche che, in verità, sono piccole e innocue fino a che non creano una vera e propria invasione e allora si possono ritrovare ovunque, anche in cucina dove si maneggia e si conserva il cibo.

In commercio esistono insetticida e repellenti utili per combattere le formiche ma sono formulati con ingredienti chimici e puzzolenti, non proprio salutari per chi abita in casa e nemmeno per l’ambiente. Per fortuna esiste un ingrediente naturale ed economico che le elimina per sempre e permetterà di debellare l’invasione di formiche.

L’ingrediente per eliminare le formiche in casa

Quando ci si ritrova un’invasione di formiche in casa, la prima cosa che si pensa di fare è acquistare insetticida e repellenti al supermercato o nei negozi specializzati. Certo, possono essere efficaci, ma a che prezzo? Effettivamente possono essere costosi ed anche inquinanti. Per non parlare del fatto che, venendo spruzzati in casa, possono essere pericolosi soprattutto per eventuali animali domestici e bambini (che, si sa, mettono le mani ovunque).

Dunque vale la pena usare un rimedio alternativo per sbarazzarsi delle formiche, cioè un ingrediente naturale ed economico che probabilmente si ha già in casa: il bicarbonato di sodio, molto usato per svolgere le faccende domestiche in maniera alternativa. Questo, combinato con l’aceto e gli oli essenziali, permette di creare un metodo efficace contro l’invasione di formiche in casa. In particolare occorreranno:

200 ml di aceto bianco

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

10-15 gocce di olio essenziale di menta o eucalipto

1 bicchiere d’acqua tiepida

Gli ingredienti andranno mescolati per bene e messi in un flacone spray. Poi la miscela può essere spruzzata intorno a porte e finestre, sui battiscopa, sotto il lavello e vicino ai bidoni della spazzatura, sul pavimento in cucina e in dispensa. E questo procedimento va ripetuto più volte. Questa soluzione si rivela efficace anche perché l’aceto disinfetta mentre il bicarbonato neutralizza gli odori, rendendo l’ambiente poco ospitale per le formiche.

Gli oli essenziali di menta piperita o eucalipto hanno odori sgradevoli per questi piccoli insetti, ma gradevoli per noi, rilasciando dunque un buon profumo in casa. Si ricorda che per prevenire un’invasione di formiche è necessario tenere la casa sempre pulita perché residui di cibo e briciole possono attirarle. È fondamentale poi chiudere eventuali crepe e fessure nei muri e può essere consigliabile tenere delle piante repellenti, come quella di lavanda o di basilico. Altri rimedi naturali efficaci contro le formiche sono: fondi di caffè, e limone e sale.