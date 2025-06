La Lazio inizia lentamente a muoversi sul mercato. La necessità è quella di sfoltire la rosa per andare poi a intervenire con acquisti mirati per completare il 4-3-3 che l’allenatore toscano metterà in campo nella prossima stagione. Oltre ai profili sicuramente in uscita, come quelli di Noslin e Tchaouna, la dirigenza biancoceleste potrebbe lasciar partire un pezzo pregiato per poi utilizzare il tesoretto ottenuto per acquistare una mezz’ala con buona tecnica. Sono arrivate delle richieste di informazioni in casa Lazio, gli interessati sono Gila e Tavares, Alessandro Fusco: “per Gila il Bournemouth ha fatto un sondaggio e la Lazio ha fatto un prezzo”.

La Lazio deve tenere conto anche della percentuale da dare al Real Madrid quindi, continua Fusco: “Meno di 40 milioni è impossibile. Sappiamo bene che la Lazio ha molto a cuore l’equilibrio finanziario ed economico. Non essendo andata in Europa e non avendo flusso economico derivante dall’Europa League, penso che la Lazio dovrà cedere uno o due elementi di prestigio. Gila potrebbe essere uno di questi e se il Bournemouth riterrà il prezzo di 40 milioni congruo potrebbe anche procedere all’acquisto. L’altra pedina è Tavares, valutato 35 milioni. Le trattative in uscita la Lazio le ha fatte sempre bene, dal punto di vista difensivo lo vedo poco adatto al rigore difensivo Sarriano. Il vero mercato della Lazio si consumerà nella fase finale dell’estate”.

Il punto per il caso Tavares lo fa Luigi Salomone: “Non ho certezze sull’offerta di cui si è parlato nei giorni scorsi da 35 milioni, come non l’ho su quella per Angelino. Il problema può essere solo che il 14 di luglio va in ritiro e Sarri ha bisogno di tempo, nel caso dovesse addestrare un nuovo terzino al posto di Tavares. Credo che a fine mercato arriveranno 4 nomi, sicuramente non di prima fascia, ma per l’allenatore sarebbe meglio averli da subito.