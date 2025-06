Infortunio Jacobs, cambiano i tempi di recupero: quando torna in pista

Arriva finalmente l’annuncio di Marcell Jacobs sul suo rientro in pista: lo sprinter azzurro ha comunicato la data e l’evento in cui ammirarlo.

Si procede a passi spediti verso l’inizio dei tanto attesi Mondiali di atletica leggera, un evento di grande spessore per tutti gli sportivi internazionali. Solitamente organizzati in estate, in questo caso i campionati del mondo prenderanno il via il 13 settembre prossimo nella cornice di Tokyo.

Una città che rievoca ricordi eccezionali per Marcell Jacobs, lo sprinter italiano che nel 2021, proprio nella capitale del Giappone, conquistò due medaglie d’oro olimpiche. Prima nella mitica finale dei 100 metri maschili, poi nella staffetta 4×100. Momenti da incorniciare che Jacobs vuole provare a rivivere in questo 2025 finora tutt’altro che semplice.

L’atleta nativo di El Paso infatti è alle prese con un infortunio muscolare, precisamente una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Un problema che gli ha impedito di partecipare a diverse competizioni della Diamond League, tra cui il Golden Gala di sabato prossimo a Roma. Ma finalmente Jacobs ha rivelato la data ed il luogo del tanto atteso rientro.

Marcell Jacobs brucia le tappe: ufficiale il suo rientro in pista

Inizialmente l’infortunio subito da Jacobs sembrava più grave del previsto, con uno stop lungo che avrebbe persino messo a rischio la sua partecipazione ai Mondiali di Tokyo. Ma il corridore azzurro sta bruciando le tappe, avendo già decretato la data del suo rientro.

L’annuncio è arrivato da Marcell stesso nell’intervista rilasciata a OA Sport nelle scorse ore: “Tornerò a correre il 17 giugno a Turku, in Finlandia, nei Paavo Nurmi Games. L’anno scorso vinsi con 9.92 e stabilii il record del Meeting”. Dunque mancano davvero pochi giorni per poter riammirare Jacobs in pista, nella speranza che abbia recuperato una buona condizione atletica.

Inizierà dunque un periodo di grande lavoro per Jacobs, che dopo il meeting di Turku sarà in gara anche negli Sprint Games del 20 giugno, precisamente allo Stadio dei Marmi di Roma. Una bella occasione anche per prendersi l’abbraccio dei propri tifosi, in un momento in cui la vicinanza della gente è fondamentale a livello psicologico.

Lo sguardo di Jacobs è già proiettato sul Mondiale: “Ovviamente punto alla medaglia d’oro. I Mondiali sono l’unica grande gara che mi manca nel medagliere. Se riuscissi a chiudere il cerchio ne sarei felice. Ce la metterò tutta”. La speranza per l’atletica azzurra è quella di rivedere lo sprinter dominante e velocissimo di qualche tempo fa.